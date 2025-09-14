Δύο σημαντικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη επέμβαση, σκάφος της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν 71 αλλοδαποί. Όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και υπό τη συνοδεία των αρχών στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, όπου και τους παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα.

Δεύτερη επιχείρηση με ακόμη 38 διασωθέντες

Νωρίτερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος πραγματοποίησε εντοπισμό και επιχείρηση διάσωσης σε σκάφος νοτιοδυτικά της Γαύδου. Στην επιχείρηση αυτή διασώθηκαν 38 ακόμη άτομα αλλοδαπής καταγωγής, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού.

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την περιοχή, καθώς το φαινόμενο των μεταναστευτικών ροών μέσω θαλάσσης παραμένει έντονο, με τις δυνάμεις του Λιμενικού και της FRONTEX να ενισχύουν τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων.