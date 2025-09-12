Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 221 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων του Κιέβου στα τριάμισι χρόνια που διαρκεί η ρωσική επίθεση.

Από αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που «αναχαιτίσθηκαν και καταρρίφθηκαν» από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εννέα καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια της Μόσχας και 28 στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτική Ρωσία), ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

Σ’ αυτή την τελευταία περιφέρεια, που βρίσκεται μακριά από το μέτωπο και κοντά στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, η επίθεση αυτή προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα πλοίο στο λιμάνι του Πριμόρσκ, στη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Tην ίδια ημέρα που η Ρωσία και η Λευκορωσία αρχίζουν σημαντικά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και δύο ημέρες αφού ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας.

⬆️‼️qualche ora fa: diversi droni kamikaze delle forze UAV #Ukraine 🇺🇦 stanno attaccando la raffineria di petrolio Lukoil nella regione di #Smolensk (#Russia 🇷🇺, a Sud-Ovest di #Moscow). Qui vediamo l’antiaerea russa che intercetta alcuni droni ukr.#UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/BY7g3dtx6N — Fabrizio Mura (@fabry_il_bomber) September 12, 2025

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ