«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου αρχηγού της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου, προκαλεί βάναυσα τις δημοκρατικές πεποιθήσεις του ελληνικού λαού και θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Και σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν, έχοντας ως στόχο τη δημοκρατία και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα».

«Είναι η ώρα τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα, τα κοινωνικά κινήματα, οι συλλογικότητες, κάθε δημοκράτης πολίτης, να δυναμώσουν τον αγώνα τους απέναντι στον φασισμό με κάθε μορφή του, αλλά και στις φασιστικές πρακτικές», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Έντονες αντιδράσεις για την απόφαση αποφυλάκισης Μιχαλολιάκου

Σημειώνεται ότι ο πρώην αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο, αποφυλακίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου Λαμίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος αποφυλακίστηκε με κατ´οίκον περιορισμό και περιοριστικούς όρους, ενώ στην αίτησή του επικαλέστηκε λόγους υγείας.

Την ίδια στιγμή, η αποφυλάκισή του έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς πολίτες και τα πολιτικά κόμματα, ενώ χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση της Μάγδας Φύσσα, η οποία δήλωσε: «Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή, αυτή, που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Αυτό το πράγμα. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω και οι αλληλέγγυοι μέσα».

Η μητέρα του δολοφονημένου από χρυσαυγίτες Παύλου Φύσσα δήλωσε «πάρα πολύ οργισμένη», ενώ τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι αυτή η αποφυλάκιση έρχεται μόλις λίγες ημέρες από τη συμπλήρωση 12 ετών από τη δολοφονία του αντιφασίστα γιου της, στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.