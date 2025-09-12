Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Αβία, ανατολικά της Καλαμάτας.
Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην περιοχή επικρατεί άπνοια, γεγονός που διευκολύνει το έργο των πυροσβεστών.
