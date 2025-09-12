Αλλαγή σελίδας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου καθώς Μετρό, Τραμ και λεωφορεία θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο κάθε Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία του ΟΑΣΑ, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν και στόχο έχει την εξυπηρέτηση του κοινού.

Όπως επισημαίνει: «Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή την πιλοτική λειτουργία των ΜΜΜ για ένα 24ωρο τον Ιούλιο είχε αναφέρει:

«Η Αθήνα χθες βράδυ “δεν κοιμήθηκε“. Για πρώτη φορά, έπειτα από 20 χρόνια, το σύνολο του συστήματος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έμεινε ανοιχτό όλο το βράδυ και δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι τα χρησιμοποίησαν σε ώρες που, μέχρι χθες, οι επιλογές ήταν περιορισμένες και όχι πάντα επαρκείς. Δεκάδες χιλιάδες νέοι που γύρισαν σπίτι με ασφάλεια και μια πόλη που έδειξε ότι θέλει και μπορεί να προχωρήσει σε κάτι καλύτερο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε από μόνο του. Έγινε γιατί εκατοντάδες εργαζόμενοι – σε μετρό, τραμ, λεωφορεία – στάθηκαν στη θέση τους. Ένα Σάββατο βράδυ, ενώ η πόλη διασκέδαζε, εκείνοι έκαναν τη δουλειά τους. Με φροντίδα, με επαγγελματισμό, με την ήσυχη αφοσίωση που χρειάζεται κάθε πραγματική αλλαγή».

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

· 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

· 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

· 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

· 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

· 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

· 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

· 049 Πειραιάς – Ομόνοια

· Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

· Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

· Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

· 040 Πειραιάς – Σύνταγμα

· 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

· 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

· 500 Πειραιάς – Κηφισιά

· 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

· Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά».