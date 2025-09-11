Η Ουκρανία κλιμακώνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας πλήγματα υψηλού κόστους στον ρωσικό στόλο. Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ειδικές δυνάμεις της εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πλήττοντας ρωσικό πλοίο πολλαπλών χρήσεων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με την HUR, στόχος ήταν ένα πλοίο τύπου Project MPSV07, από τα μόλις τέσσερα που διαθέτει η Ρωσία, αξίας περίπου 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Το drone έπληξε τη γέφυρα του σκάφους, καταστρέφοντας κρίσιμα συστήματα πλοήγησης, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επιτήρησης, με αποτέλεσμα το πλοίο να τεθεί ουσιαστικά εκτός επιχειρησιακής δράσης. Όπως εκτιμάται, η αποκατάστασή του θα απαιτήσει σημαντικές και δαπανηρές επισκευές.

Κατά την επίθεση, το ρωσικό πλοίο πραγματοποιούσε αποστολή ηλεκτρονικής αναγνώρισης και περιπολία στον κόλπο του Νοβοροσίσκ – περιοχή όπου η Μόσχα έχει μεταφέρει μεγάλο μέρος του στόλου της, μετά από αλλεπάλληλες ουκρανικές επιθέσεις στην κατεχόμενη Κριμαία. Το Κίεβο έχει εντείνει τη χρήση εγχώριας κατασκευής θαλάσσιων και εναέριων drones το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι έχει πετύχει σημαντικά πλήγματα κατά του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Η συγκεκριμένη επίθεση έρχεται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από την HUR, στο οποίο καταγράφεται επιχείρηση της ειδικής ομάδας «Prymary» στην κατεχόμενη Κριμαία. Νωρίτερα, την 1η Σεπτεμβρίου, ουκρανικά drones χτύπησαν ρωσική αεροπορική βάση στο Χβαρντιίσκε, κοντά στη Συμφερόπολη, καταστρέφοντας τουλάχιστον δύο ελικόπτερα Mi-8, με εκτιμώμενο κόστος 20 έως 30 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σε ένα άλλο σοβαρό πλήγμα, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν την καταστροφή ρωσικού στρατιωτικού ρυμουλκού —πιθανόν τύπου BUK-2190— στον κόλπο της Σεβαστούπολης. Το πλοίο φέρεται να ανήκε στη ρωσική επίλεκτη μονάδα υποβρύχιων δολιοφθορών PDSS. Όπως δήλωσε η HUR, η απώλειά του περιορίζει αισθητά τις δυνατότητες της μονάδας. Η Κριμαία, που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014, εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ορμητήριο για τον ρωσικό στρατό, ο οποίος την αξιοποιεί για την εκτόξευση αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων στο εσωτερικό της Ουκρανίας.