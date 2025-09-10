Ένταση έχει προκαλέσει νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Ισραήλ. Ωστόσο, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές του επέζησαν της επίθεσης, η οποία άφησε πίσω της έξι νεκρούς – μεταξύ αυτών, συγγενείς και μέλη του προσωπικού των στελεχών της Χαμάς, καθώς και έναν αστυνομικό του Κατάρ. Πρόκειται για το πρώτο συμβάν τέτοιου είδους στην επικράτεια του Κατάρ.

Η Ουάσιγκτον, παραδοσιακός σύμμαχος τόσο του Ισραήλ όσο και του Κατάρ, αντέδρασε με ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απέναντι στην εν λόγω στρατιωτική επιχείρηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατύπωσε δημόσια τη δυσαρέσκειά του, επαναλαμβάνοντας προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Δεν είμαι ευτυχής», «είμαι πολύ δυσαρεστημένος», όταν κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό από τον Λευκό Οίκο. Όπως σημείωσε, η αμερικανική πλευρά δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, παρότι «ο αμερικανικός στρατός μάς ειδοποίησε καθυστερημένα».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ φέρεται να «αισθάνθηκε πολύ άσχημα» με τα πλήγματα, ακόμη κι αν η «εξάλειψη της Χαμάς» παραμένει επίσημος στόχος για την περιοχή.

Αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας

Το Κατάρ, που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και αποτελεί βασικό μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για συμφωνία κατάπαυσης πυρός, διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε λάβει οποιαδήποτε προειδοποίηση από τις ΗΠΑ για την επίθεση. Ο πρωθυπουργός του εμιράτου, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, υπογράμμισε πως το Κατάρ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ανταποδώσει αυτή την κατάφωρη επίθεση», κάνοντας λόγο για «σημείο καμπής» και καλώντας σε αντίδραση από την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Κατάρ θα συνεχίσει τους διαμεσολαβητικούς του ρόλους στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμματίστηκε να συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει τις επιπτώσεις από την ισραηλινή επιδρομή, με συνάντηση που ορίστηκε για τις 15:00 (τοπική ώρα Νέας Υόρκης).

Ισραηλινή στρατιωτική κλιμάκωση και αντίκτυπος

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την αιφνιδιαστική επιδρομή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εξοντώσει δεκάδες ηγέτες και ανώτατα στελέχη του κινήματος, τόσο στο εσωτερικό της Γάζας όσο και σε γειτονικές χώρες, όπως το Ιράν και ο Λίβανος.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δικαιολόγησε την επιχείρηση επικαλούμενος την πρόσφατη επίθεση στην ανατολική Ιερουσαλήμ που είχε ως αποτέλεσμα έξι νεκρούς. Όπως ανακοινώθηκε, «δόθηκε εντολή σε όλα τα σώματα ασφαλείας να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο στοχοποίησης της ηγεσίας της Χαμάς». Κατόπιν επιχειρησιακής ευκαιρίας, ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έθεσαν την εντολή σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, το χτύπημα στη Ντόχα στόχευσε μέλη της ηγεσίας της Χαμάς. Από την πλευρά του το κίνημα της Χαμάς σημείωσε ότι «στόχος ήταν συνεδρίαση διαπραγματευτών που εξέταζαν την πρόταση Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «ο εχθρός δεν κατάφερε να δολοφονήσει τους διαπραγματευτές» αλλά προκάλεσε την απώλεια έξι ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων προσώπων κλειδιών της ηγεσίας.

Η Χαμάς υποστήριξε ακόμη ότι η στοχοποίηση των διαπραγματευτών, κατά τη συζήτηση της αμερικανικής πρότασης, αποτελεί ένδειξη ότι «ο Νετανιάχου και η κυβέρνησή του επιδιώκουν την αποτυχία των διεθνών προσπαθειών για συμφωνία, αδιαφορώντας για τη ζωή των ισραηλινών ομήρων».

Όσον αφορά τις απαιτήσεις της για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης πυρός, η Χαμάς επανέλαβε την ανάγκη για άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, αληθινή ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους και ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ισραήλ απορρίπτει τις απαιτήσεις αυτές, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του είναι η καταστροφή της Χαμάς και ο πλήρης έλεγχος της ασφάλειας στην περιοχή.

Αγωνία για τους ομήρους και συνεχιζόμενη βία

Μετά τα πλήγματα στη Ντόχα, ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ έχει αποδεχθεί τις αρχές της πρότασης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, με βασική προϋπόθεση την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε μέσω Truth Social πως «η απόφαση για τα πλήγματα στο Κατάρ ήταν του Νετανιάχου, όχι δική μου», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «ατυχές». Μάλιστα, ο Τραμπ είχε απευθύνει πρόσφατα «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων εξέφρασε ανησυχία για την τύχη τους μετά τα τελευταία γεγονότα. Αρνητική ήταν η αντίδραση και διεθνών παραγόντων, με χώρες όπως η Τουρκία, η Γαλλία, η Γερμανία και άλλες αραβικές κυβερνήσεις να καταδικάζουν την ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στη Γάζα παραμένουν 47 όμηροι – εκ των οποίων 25 θεωρούνται νεκροί – από τους συνολικά 251 που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ως αντίποινα για εκείνη την έφοδο, η κυβέρνηση Νετανιάχου ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, εξαπολύοντας στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ανυπολόγιστες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας. Ο απολογισμός είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί Παλαιστίνιοι και ο μικρός παραθαλάσσιος θύλακας έχει βυθιστεί σε ακραία ανθρωπιστική κρίση.