Ο Μόουζες Οντουμπάτζο αποκτήθηκε πέρσι το καλοκαίρι μετά από εισήγηση του Ματίας Αλμέιδα. Η ΑΕΚ δαπάνησε 500 χιλιάδες ευρώ για να τον αποκτήσει (και όχι ένα εκατ. ευρώ όπως λένε οι ψεύτες) ενώ του έδωσε συμβόλαιο 350-400 χιλιάρικα το χρόνο.

Αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος διότι ο Αργεντινός είχε ζητήσει να έχει απλά μία back up επιλογή για τον Λάζαρο Ρότα, τον οποίο πίστευε πάρα πολύ. Η περσινή σεζόν ξεκίνησε με τον αποκλεισμό από τη Νόα που τίναξε τα πάντα στον αέρα.

Ωστόσο σε ό,τι αφορά στον Ρότα, είχε ξεκινήσει τη χρονιά με πολύ εντυπωσιακές εμφανίσεις και κυρίως το φθινόπωρο έβγαζε μάτια. Ειδικά με την εμφάνιση που είχε κάνει κόντρα στην Αγγλία είχε εκτινάξει τις μετοχές του και στα social media η αποθέωση ήταν συνεχόμενη. Παρεμπιπτόντως, ο Οντουμπάτζο μέχρι τότε είχε το ρόλο για τον οποίο αποκτήθηκε. Συμπληρωματικός.

Η ήττα στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Ολυμπιακό με τα λάθη που έκανε σε εκείνο το ματς ο Ρότα, έφεραν τον πρώτο «πόλεμο». Ο παίκτης χαρακτηρίστηκε «στημένος» ακόμα και από «δημοσιογράφους» και τότε υπήρχαν ρεπορτάζ που έλεγαν ότι υπήρχε αναβρασμός και στα Σπάτα.

Υπήρχαν υποδείξεις από συγκεκριμένους «ρεπόρτερ» να μην παίξει κόντρα στον Άρη, που ήταν το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, αλλά ο Ματίας Αλμέιδα όχι μόνο δεν τους άκουσε, αλλά τον έβαλε και βασικό!

Όσο για τον Οντουμπάτζο, συνέχιζε να παίρνει κάποιες συμμετοχές σε παιχνίδια που ο Αργεντινός έκανε rotation. Μέχρι που φτάσαμε στο παιχνίδι του Κυπέλλου στην Τούμπα και ο Άγγλος μπήκε στην παράταση, σκόραρε και χάρισε την πρόκριση στην ΑΕΚ.

Είναι γεγονός πως Ρότα και Οντουμπάτζο δεν «καλύπτουν» τα «θέλω» του κόσμου της ΑΕΚ για βασικές επιλογές. Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι θα ήθελε «κάτι καλύτερο». Έλα όμως που ο κόσμος δεν παίρνει καμία απολύτως απόφαση.

Ο Αλμέιδα ήταν «ok» με αυτές τις επιλογές. Το έλεγε και δεν το έκρυβε. Ο Νίκολιτς από την άλλη, δεν έχει ζητήσει δημόσια την απόκτηση δεξιού μπακ. Δημόσια επαναλαμβάνω γιατί δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έχει ζητήσει από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα στις ιδιωτικές τους κουβέντες.

Εκτός και αν από την ανάλυση του ρόστερ που έκαναν αμφότεροι, όταν έκαναν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, έκριναν πως είναι καλυμμένοι με αυτές τις επιλογές. Οπότε το πρόβλημα, δεν αφορά τους παίκτες, αλλά αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.

Αυτό όμως που φαίνεται εμπράκτως είναι ότι ο Νίκολιτς υπολογίζει τον Ρότα, αλλά τον Οντουμπάτζο δεν τον βλέπει. Αποδεικνύεται από το χρόνο συμμετοχής στα οκτώ ματς που έχει παίξει η ΑΕΚ και δη στα δύο του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί από την Ευρώπη ο Άγγλος ήταν κομμένος από την αρχή.

Τα συμβόλαια

Ρότα και Οντουμπάτζο έχουν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Αμφότεροι λαμβάνουν από 350-400 χιλιάδες ευρώ μάξιμουμ ως ετήσιες αποδοχές. Είναι αυτό το ποσό απαγορευτικό για να αποφασίσεις τι θα κάνεις με έναν παίκτη; Δεν νομίζω.

Εδώ τέθηκε εκτός ομάδας ο Σιμάνσκι που έπαιρνε 700 χιλιάρικα, δε θα μπορούσε η ΑΕΚ να κάνει το ίδιο με τον Οντουμπάτζο που παίρνει τα μισά και είναι και 32 ετών; Δεν μπορούσε να του πει πάρε το μισό συμβόλαιο και άντε στο καλό; Ή να κάνει ότι ακριβώς έκανε με τον Πολωνό, με τον Μήτογλου, με τον Φερνάντες;

Θα μπορούσε. Το θέμα είναι γιατί δεν το έκανε;

Τον Ρότα δεν τον βάζω σε αυτή την κατηγορία γιατί είναι Έλληνας διεθνής, ενεργός και όσο και να ψάξεις δεν βρίσκεις εύκολα τέτοιους παίκτες (είτε αρέσει, είτε όχι). Άλλωστε και ο Νίκολιτς τον εμπιστεύεται «τυφλά». Βασικό και αναντικατάστατο τον έχει.

Για να πέσει η αυλαία των μεταγραφών απομένουν δύο και σήμερα. Η ΑΕΚ δε θα πάρει δεξί μπακ. Θα πορευτεί με αυτούς που έχει και όπου της βγει μέχρι το Γενάρη. Είτε με back up τον Γκατσίνοβιτς, είτε με τον νεαρό Κοσίδη…