Με τον όρο Real Estate CrowdFunding χαρακτηρίζεται η διαδικασία μέσω της οποίας ομάδα επενδυτών, είτε εταιριών είτε ιδιωτών, συγκεντρώνουν κεφάλαια και τα επενδύουν σε έργα ακινήτων με σκοπό την είσοδό τους στην ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά του real estate.

Όπως αναφέρει η εταιρία συμβούλων NEPA Economic Consulting που δραστηριοποιείται και στον συγκεκριμένο τομέα παροχής υπηρεσιών, αυτού του τύπου τα επενδυτικά σχέδια έχουν αναδειχθεί ως μια μοντέρνα και καινοτόμος προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αφού μπορεί να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό τρόπο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, δίνοντας τη δυνατότητα στον επίδοξο επενδυτή να αποκτήσει πρόσβαση σε επενδύσεις ακινήτων που διαφορετικά θα του ήταν απρόσιτες.

Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε όσους αναζητούν μια σταθερή οικονομική απόδοση, η οποία μπορεί να αφορά ένα ευρύ φάσμα, από οικιστικούς χώρους όπως σπίτια και διαμερίσματα, έως εμπορικές ιδιοκτησίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων, ξενοδοχείων και χώρων γραφείων.

Σύμφωνα με την Polaris Market Research, η παγκόσμια αγορά Real Estate CrowdFunding γνωρίζει μεγάλη άνθηση, με τα μοντέλα να δείχνουν υπερδιπλασιασμό των κεφαλαίων που αναμένεται να επενδυθούν μέχρι το 2032. Ειδικότερα, από το 2019 έως το 2022 τα επίπεδα ήταν ιδιαίτερα χαμηλά και σχεδόν μηδενικά, το 2023 η αγορά έφτασε περίπου τα 19,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την περίοδο 2024 έως 2026 παρατηρείται σταδιακή αύξηση.

Από το 2027 έως το 2029 η ανάπτυξη επιταχύνεται, το 2030 εμφανίζεται απότομη άνοδος με σαφή διαφοροποίηση ανά περιοχή, ενώ το 2031 καταγράφεται σημαντική ενίσχυση με κυρίαρχη συμμετοχή της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Το 2032 η αγορά φτάνει στο υψηλότερο σημείο, με έντονη συνεισφορά από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Για τους επενδυτές, όπως επισημαίνεται, το real estate crowdfunding μπορεί να λειτουργήσει ως εναλλακτική μορφή τοποθέτησης κεφαλαίων με σχετικά χαμηλό αρχικό ποσό συμμετοχής. Η διαδικασία γίνεται συνήθως μέσα από εξειδικευμένες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα, οι όροι συμμετοχής και οι αναμενόμενες αποδόσεις, ώστε ο καθένας να μπορεί να επιλέξει το επίπεδο ρίσκου που ταιριάζει στο προφίλ του.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο εργαλείο συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων, καθώς παρέχει ρευστότητα και κεφάλαια σε έργα που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με παραδοσιακή τραπεζική χρηματοδότηση. Έτσι, δημιουργείται ένα οικοσύστημα όπου ωφελούνται τόσο οι επενδυτές που αναζητούν αποδόσεις, όσο και οι κατασκευαστές που αποκτούν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων.