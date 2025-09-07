Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας εξέφρασε εκ νέου την κατηγορηματική του αντίθεση σε οποιαδήποτε ισραηλινή προσπάθεια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ή εξαναγκασμού των Παλαιστινίων σε εκτοπισμό, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν.

Η δήλωση αυτή ήρθε ως απάντηση σε δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που άφησαν να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων περιοχών της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Οι κινήσεις αυτές φέρονται να σχετίζονται με την πρόθεση ορισμένων δυτικών κρατών να αναγνωρίσουν επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος κατά την προσεχή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωσή του, το παλάτι της Ιορδανίας τονίζει ότι ο Αμπντάλα απορρίπτει και κάθε σχέδιο που αφορά το μέλλον της Γάζας, εφόσον αυτό περιλαμβάνει είτε τον διαχωρισμό της από τη Δυτική Όχθη είτε τη μετακίνηση του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Στην κοινή τους στάση, ο Αμπντάλα και ο Μοχάμεντ μπιν Ζάγιεντ καταδίκασαν επίσης την επέκταση των εβραϊκών εποικισμών, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες απειλούν την κυριαρχία των κρατών της περιοχής. Εξέφρασαν, επιπλέον, την πλήρη αντίθεσή τους στα ισραηλινά σχέδια που αποσκοπούν στη διατήρηση του ελέγχου στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ιορδανός μονάρχης έχει ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότι η χώρα του δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει ως «υποκατάστατο κράτος» για τους Παλαιστίνιους.

Υπενθυμίζεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ το 2020, είχαν προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών αποτελεί για αυτά «κόκκινη γραμμή». Από την άλλη πλευρά, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε πως ενδεχόμενη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από δυτικά κράτη θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε μονομερείς ενέργειες.