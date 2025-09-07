Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στο τελεφερίκ της Λισαβόνας εστιάζει η πρώτη προκαταρκτική αναφορά των αρχών, η οποία αποδίδει το περιστατικό σε προβλήματα σε καλώδιο. Το αποτέλεσμα ήταν η καμπίνα του τελεφερίκ να χάσει τον έλεγχο, κατεβαίνοντας με μεγάλη ταχύτητα έναν λόφο, γεγονός που οδήγησε σε σύγκρουση με κτίριο και σε βαρύ απολογισμό.

Η τραγωδία στο γνωστό τελεφερίκ — που έχει τη μορφή χαρακτηριστικού κίτρινου τραμ και εξυπηρετεί καθημερινά κατοίκους και τουρίστες σε απότομες πλαγιές της πορτογαλικής πρωτεύουσας — σημειώθηκε όταν η καμπίνα εκτροχιάστηκε, βρισκόμενη σε μικρή απόσταση από το αντίστοιχο δίδυμο όχημά της, στη βάση ενός απότομου λόφου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 22 τραυματίστηκαν.

Το Γραφείο Πορτογαλίας για τις Έρευνες Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων δημοσιοποίησε τα πρώτα συμπεράσματα της έρευνας για το δυστύχημα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που φωτίζουν τις δραματικές στιγμές πριν την πρόσκρουση.

Τα τεχνικά προβλήματα και η πορεία της τραγωδίας

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναφορά, οι δύο καμπίνες του τελεφερίκ κινήθηκαν “όχι περισσότερο από περίπου έξι μέτρα” όταν “ξαφνικά έχασαν τη δύναμη που τις εξισορροπεί μέσω του καλωδίου που τις συνέδεε”. Η δεύτερη καμπίνα (Νούμερο 2) “αναποδογύρισε ξαφνικά” εξαιτίας του μερικού εκτροχιασμού της και του ότι “είχε θαφτεί η κάτω πλευρά του τρόλεϊ στο τέλος του χαντακιού του καλωδίου”, με συνέπεια να σταματήσει βίαια η κίνησή της περίπου 10 μέτρα εκτός της γραμμής.

Αντίθετα, η πρώτη καμπίνα (Νούμερο 1), που βρισκόταν στην κορυφή της Calcada da Gloria, συνέχισε την καθοδική πορεία της, αυξάνοντας ολοένα την ταχύτητά της. Παρά την προσπάθεια του οδηγού να παρέμβει — όπως περιγράφεται, “εφάρμοσε άμεσα το φρένο πεπιεσμένου αέρα, αλλά και το χειρόφρενο, σε μία προσπάθεια να σταματήσει άμεσα την κίνηση του τελεφερίκ” — οι ενέργειες αυτές “δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα για το φρενάρισμα ή τη μείωση της ταχύτητας της καμπίνας”, με αποτέλεσμα να χαθεί πλήρως ο έλεγχος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με βασικό ερώτημα τα ακριβή τεχνικά αίτια του δυστυχήματος και την εξέταση πιθανών παραλείψεων στη συντήρηση και λειτουργία του τελεφερίκ.