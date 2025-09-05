Η Βρετανίδα αναπληρωτής πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού παραδέχτηκε ότι δεν πλήρωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας για ένα καινούργιο σπίτι.

Η 45χρονη Ρέινερ είναι η όγδοη και η πιο υψηλόβαθμη υπουργική αποχώρηση από την ομάδα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφού ο Βρετανός ηγέτης της πρόσφερε την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

Η ανέλιξη της Ρέινερ

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω επιπλέον εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές… Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ στεναχωρημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά ότι έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με το Εργατικό Κόμμα να υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού Reform UK, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει ακόμη περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του, το οποίο έχει ήδη πληγεί από κατηγορίες υποκρισίας για την αποδοχή ακριβών αντικειμένων, όπως ρούχα και εισιτήρια για συναυλίες, από δωρητές.

Η απώλεια της αναπληρώτριας του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά καθώς η Ρέινερ, η οποία ανέβηκε από μια έφηβη μητέρα της εργατικής τάξης σε μια από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος για να διατηρήσει την ενότητα του κόμματος.

Η Ρέινερ, που μερικές φορές θεωρείται πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα την Τετάρτη, αφού παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος σχετικά με την πληρωμή φόρων.

Το λάθος

Σε μια συνέντευξη στην οποία φαινόταν έτοιμη να δακρύσει, η Ρέινερ περιέγραψε τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει μόνιμη αναπηρία ως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό σπίτι στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας για να αγοράσει ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Hove στο νότιο τμήμα της Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο φόρο που επιβάλλεται κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού ζήτησε περαιτέρω νομική συμβουλή, δήλωσε ότι είχε κάνει λάθος και ότι είχε λάβει μέτρα για να πληρώσει τον επιπλέον φόρο.

Μία δύσκολη χρονιά για τον Στάρμερ

Η απώλεια οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε από τους οποίους παραιτήθηκαν λόγω παραβάσεων, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός από τις ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, από οποιονδήποτε πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του, τουλάχιστον από το 1979.

Ο Στάρμερ έχει υποστεί ακόμη περισσότερες αποχωρήσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, η κυβέρνηση του οποίου αργότερα εμπλέχθηκε σε κατηγορίες για πάρτι που παραβίαζαν τον περιορισμό της κυκλοφορίας λόγω COVID.

Αυτό αφήνει τον Στάρμερ πληγωμένο, καθώς προετοιμάζεται για ένα δύσκολο τέλος του έτους, όταν η κυβέρνησή του πρέπει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών και των αγορών, θα περιλαμβάνει περαιτέρω αυξήσεις φόρων και θα προσπαθήσει να περιορίσει την αυξανόμενη απειλή από το κόμμα Reform.

Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές τη Δευτέρα, ο Στάρμερ ήλπιζε ότι ένας ανασχηματισμός της ομάδας του στο Downing Street θα έδειχνε ότι ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανανεωμένο σθένος, ενισχύοντας τις οικονομικές του συμβουλές.

Αλλά αυτό γρήγορα επισκιάστηκε από τις κατηγορίες εναντίον της Ρέινερ και από την κατηγορία του Νάιτζελ Φάρατζ ότι ο Στάρμερ καταπνίγει την ελευθερία του λόγου.