Πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν το βράδυ της Παρασκευής σχετικά με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα:

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

Και καταλήγουν, αναφέροντας « Όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχηση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».