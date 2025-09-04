Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας προχώρησε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε αναθεώρηση της αρχικής της θέσης σχετικά με τις αναφορές για ρωσικές παρεμβολές στο σήμα GPS της πτήσης που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Οι αρχικές υποψίες, που έκαναν λόγο για σκόπιμη παρεμβολή και υβριδική επίθεση στο πλαίσιο της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης, διαψεύστηκαν τελικά από την ίδια τη βουλγαρική ηγεσία.

Ζελιαζκόφ: Καμία ανησυχία από το πλήρωμα της πτήσης

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιαζκόφ διέψευσε ότι υπήρξε σοβαρή διατάραξη του σήματος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «μερική παρεμβολή» που παρατηρείται συχνά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

«Μετά τον έλεγχο των καταγραφών του αεροσκάφους, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ανησυχίας από τον πιλότο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σήμα GPS παρέμεινε «καλής ποιότητας» καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης, παρά την ολιγόλεπτη αναμονή στον εναέριο χώρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Γκρόζνταν Καραντζόφ, τόνισε ότι δεν υπάρχουν δεδομένα που να επιβεβαιώνουν κάποια παρεμβολή.

«Με βάση τα στοιχεία ραδιοεντοπισμού και τις καταγραφές των στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών μας, δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να στηρίζει τον ισχυρισμό περί σίγασης του σήματος GPS», δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Διχασμένοι οι ειδικοί για το τι συνέβη

Αναλυτές, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις. Ο Ίαν Πετσένικ από το Flightradar24 ανέφερε ότι δεν παρατηρήθηκε καμία ένδειξη παρεμβολής στο σήμα ADS-B, ενώ τα δεδομένα GPS έδειξαν υψηλή ακρίβεια και ακεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Αντίθετα, ο Μαχμούντ Ελσαχούρι, ειδικός στην τηλεπικοινωνιακή μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Βάασα, σημείωσε ότι η περιστροφή του αεροσκάφους πάνω από το αεροδρόμιο ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη spoofing, δηλαδή σκόπιμης παραπλάνησης του σήματος, ακόμα και αν το σήμα φαινόταν ισχυρό.

Το γεωπολιτικό υπόβαθρο

Παρότι δεν προκύπτει σαφής απόδειξη παρεμβολής, η υπόθεση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι παρεμβολές GPS έχουν πολλαπλασιαστεί στην περιοχή της Βαλτικής και σε άλλα σημεία κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε., επηρεάζοντας πτήσεις και ναυσιπλοΐα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, ζητώντας ενίσχυση των μέτρων αεροπορικής ασφάλειας και κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις υβριδικές απειλές.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι ερμηνείες των γεγονότων διίστανται. Οι βουλγαρικές αρχές επιμένουν ότι δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας, την ώρα που ειδικοί δεν αποκλείουν πλήρως την πιθανότητα τεχνολογικής παρέμβασης.ε

Εν κατακλείδι η έρευνα συνεχίζεται, με τις Βρυξέλλες να καλούνται να ενισχύσουν τους μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης κυβερνο-παρεμβάσεων στον κρίσιμο τομέα των μεταφορών.