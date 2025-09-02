Προφυλακίστηκε ο 46χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στην Πάτρα, παρέσυρε και σκότωσε μια ηλικιωμένη γυναίκα, τραυματίζοντας παράλληλα το 7χρονο κοριτσάκι που συνόδευε η 86χρονη.

Ο 46χρονος που σύμφωνα με την ΕΡΤ είχε λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, χθες, το πρωί της Τρίτης εμφανίστηκε στο δικαστικό μέγαρο με συνήγορο από την Αθήνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα με την απολογία του 46χρονου, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της άτυχης γυναίκας στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι η 86χρονη με αυτοθυσία στάθηκε «ασπίδα» προστατεύοντας την 7χρονη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.