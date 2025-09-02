Μέσα στο φθινόπωρο οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μια νέα εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, που θα τους επιτρέπει να καταγγέλλουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με εύκολο και διαφανή τρόπο. Μέσω του app, οι χρήστες θα μπορούν να «ανεβάζουν» φωτογραφίες και βίντεο με χρονοσήμανση και γεωεντοπισμό, στοιχεία που θα αξιοποιούνται από τους ελεγκτές για την επιβολή κυρώσεων.

Πολλοί πολίτες ήδη χρησιμοποιούν το υπάρχον ηλεκτρονικό εργαλείο καταγγελιών μέσω του gov.gr (kataggelies.mindev.gov.gr) για ανάλογους σκοπούς, αλλά η νέα εφαρμογή υπόσχεται ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία.

Παράλληλα, μέσα στο 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των ελέγχων στην αγορά, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των φαινομένων αισχροκέρδειας.