Εξαιρετικά δύσκολες στιγμές βιώνει η τραγουδίστρια Ζόζεφιν, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της γιαγιά.Σύμφωνα με ρεπορτάζ του gegonos.gr η γιαγιά της τραγουδίστριας πνίγηκε, ενώ έκανε το μπάνιο της σε παραλία της Βραυρώνας στο Πόρτο Ράφτη.

Την ώρα που απολάμβανε το μπάνιο της στην θάλασσα, μια ξαφνική αλλαγή του καιρού προκάλεσε πανικό στην άτυχη γυναίκα, η οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα δυνατά κύματα και να επιστρέψει στην ακτή.

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και άμεσα έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περισσότερο από 20 λεπτά να τη σώσουν, ωστόσο η ηλικιωμένη δεν τα κατάφερε.

Η είδηση του απρόσμενου θανάτου της βύθισε στη θλίψη την τραγουδίστρια και τη μητέρα της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και μεταβαίνει μαζί με τη μητέρα της στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε η γιαγιά της, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για το περιστατικό και να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.