Υπό κράτηση βρίσκονται οι αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο όταν πήδηξε στη θάλασσα ο Τούρκος κρατούμενος, στα ανοιχτά της Χίου. Ο εισαγγελέας διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών (τρεις ειδικοί φρουροί και ένας Υπαρχιφύλακας), όλοι τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής. Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος, που βρισκόταν υπό τη συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Μεταγωγών της ΕΛ.ΑΣ., κατάφερε να διαφύγει της επιτήρησης κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ενώ το πλοίο διέπλεε το θαλάσσιο στενό ανάμεσα στη Χίο και τις Οινούσσες, βρέθηκε στη θάλασσα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και διάσωσης.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί. Είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, ενώ η μεταγωγή του προς τη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν με σκοπό την παρουσία του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής Αρχής.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται ότι ο κρατούμενος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης μεταναστών, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στη Μυτιλήνη εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Αστυνομία:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.