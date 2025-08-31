Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 31 Αυγούστου 2025, μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Χίου και Οινουσσών. Αφορμή στάθηκε η δραπέτευση κρατουμένου κατά τη διάρκεια μεταγωγής του με το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αριάδνη», το οποίο εκτελούσε το τακτικό του δρομολόγιο από Αθήνα προς Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος, που βρισκόταν υπό τη συνοδεία αστυνομικών της Διεύθυνσης Μεταγωγών της ΕΛ.ΑΣ., κατάφερε να διαφύγει της επιτήρησης κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ενώ το πλοίο διέπλεε το θαλάσσιο στενό ανάμεσα στη Χίο και τις Οινούσσες, βρέθηκε στη θάλασσα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας και διάσωσης.

Όπως επισημαίνεται από αρμόδιες πηγές: «Οι έρευνες ξεκίνησαν άμεσα, με τη συνδρομή σκαφών του Λιμενικού Σώματος και εναέριων μέσων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του». Η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με την ανταπόκριση των υπηρεσιών να χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα άμεση.

Ποιός είναι ο δραπέτης

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί στις 7 Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί. Είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, ενώ η μεταγωγή του προς τη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν με σκοπό την παρουσία του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής Αρχής.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να διαβεβαιώνουν ότι όλα τα διαθέσιμα μέσα συνδράμουν στην επιχείρηση εντοπισμού στη θαλάσσια ζώνη μεταξύ Χίου και Οινουσσών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.