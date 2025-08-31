Οικονομία

Στο επίκεντρο τίθενται η μεσαία τάξη και οι μισθωτοί που πλήττονται από ακρίβεια και φόρους. Ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης ανέφερε πως ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ μέτρα στήριξης, με προτεραιότητα στις οικογένειες και τη μεσαία τάξη.