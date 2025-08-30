Την Παρασκευή το βράδυ, αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το USS Lake Erie, διέσχισε τη Διώρυγα του Παναμά, κατευθυνόμενο προς την Καραϊβική. Την πορεία του πλοίου κατέγραψαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, επισημαίνοντας την αυξημένη στρατιωτική κινητικότητα των ΗΠΑ στην περιοχή, η οποία εντείνει τις εντάσεις με τη Βενεζουέλα.

Το αντιτορπιλικό, φέροντας τον αριθμό 70 στο πλάι του, είχε σταθμεύσει τις προηγούμενες ημέρες στο λιμάνι Ρόντμαν, στην πλευρά του Ειρηνικού. Περίπου στις 21:30 (05:30 ώρα Ελλάδας) πέρασε τα θυροφράγματα της διώρυγας, ξεκινώντας ένα οκτάωρο ταξίδι προς τον Ατλαντικό, διασχίζοντας συνολικά 80 χιλιόμετρα.

Στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ και αντιδράσεις Βενεζουέλας

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πρόσφατα την αποστολή πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, δικαιολογώντας τη στρατιωτική παρουσία με στόχο την καταπολέμηση του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εξοπλισμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να αναπτύξει επίσης το πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό USS Lake Erie και το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο USS Newport. H κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Βενεζουέλας, η οποία ανακοίνωσε την αποστολή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για περιπολίες στα χωρικά της ύδατα.

Αυξημένες πιέσεις και ιστορικό αντιπαράθεσης

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας παραμένουν τεταμένες εδώ και χρόνια. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ενισχύει την πίεση προς τον Βενεζουελάνο ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο. Η επανεκλογή Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024 δεν αναγνωρίστηκε από τον πρώην (έως τον Ιανουάριο) πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επιτείνοντας το ψυχροπολεμικό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό που προσφέρεται ως αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι είναι «επικεφαλής» καρτέλ ναρκωτικών, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»).