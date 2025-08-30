Σφοδρή κριτική κατά των ισραηλινών σχεδίων για μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας ασκεί η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, τονίζοντας πως μια τέτοια επιχείρηση δεν είναι εφικτή «με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή». Σε ανακοίνωσή της, η Σπόλιαριτς υπογραμμίζει ότι υπό τις παρούσες ακραίες συνθήκες στη Γάζα, οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Σύμφωνα με την επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού, «είναι αδύνατο να προχωρήσουμε σε μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας με τρόπο ασφαλή και αξιοπρεπή, υπό τις παρούσες συνθήκες». Η ίδια επισημαίνει πως μια τέτοια ενέργεια θα προκαλούσε μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων, την οποία καμία περιοχή εντός της Λωρίδας της Γάζας δεν θα μπορούσε να απορροφήσει. Οι λόγοι είναι η ευρεία καταστροφή των πολιτικών υποδομών και οι σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καθαρό νερό, στέγη και ιατρική περίθαλψη.

Εκκένωση εν μέσω εχθροπραξιών και ανθρωπιστικής κρίσης

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ο οποίος χαρακτήρισε χθες την πόλη της Γάζας ως «επικίνδυνη ζώνη μαχών», προετοιμάζοντας το έδαφος για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση. Στόχος της ισραηλινής κυβέρνησης υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση των ομήρων. Αν και δεν υπάρχει επίσημη διαταγή για εκκένωση μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος του στρατού εκτίμησε πως κάτι τέτοιο κρίνεται «αναπόφευκτο».

Η Μιριάνα Σπόλιαριτς τονίζει πως «πολλοί άμαχοι δεν θα βρίσκονται σε θέση να υπακούσουν σε μια διαταγή εκκένωσης, διότι πεινάνε, είναι άρρωστοι, τραυματισμένοι». Σύμφωνα με τη διεθνή ανθρωπιστική νομοθεσία, εάν εκδοθεί εντολή εκκένωσης, το Ισραήλ οφείλει να διασφαλίσει ότι οι άμαχοι θα έχουν επαρκή στέγαση, υγιεινή, ασφάλεια και πρόσβαση σε τρόφιμα. Παρ’ όλα αυτά, όπως επισημαίνει η ίδια, «οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται στη Γάζα», ενώ χαρακτηρίζει κάθε τέτοια ενέργεια όχι μόνον ανέφικτη αλλά και ακατανόητη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η πόλη της Γάζας υπό ασφυκτική πίεση

Τα στοιχεία του ΟΗΕ αποκαλύπτουν ότι περίπου 1 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι διαμένουν στην πόλη της Γάζας, ενώ χιλιάδες έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον τωρινό γύρο πολεμικών συγκρούσεων και την επακόλουθη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.