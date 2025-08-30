Ο Παναθηναϊκός έμαθε πλέον το καλεντάρι του για τη League Phase του Europa League, όπου θα κοντραριστεί με Ρόμα, Φέγενορντ, Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλζεν, Στουρμ Γκρατς, Γιουνγκ Μπόις, Μάλμε και Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Η πορεία ξεκινάει από την Ελβετία απέναντι στους Γιουνγκ Μπόις, συνεχίζεται με τον πρώτο εντός έδρας αγώνα απέναντι στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς και ακολουθούν δύο δύσκολες αποστολές σε Ρότερνταμ και Μάλμε.

Στη συνέχεια, το «Τριφύλλι» θα δώσει δύο συνεχόμενα ματς στην Αθήνα, με αντιπάλους τη Στουρμ Γκρατς και τη Βικτόρια Πλζεν. Στην 7η αγωνιστική θα δοκιμαστεί στην έδρα της Φερεντσβάρος, ενώ το φινάλε του ομίλου επιφυλάσσει μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

1η αγωνιστική (25/9/2025): Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (2/10/2025): Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

3η αγωνιστική (23/10/2025): Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

4η αγωνιστική (6/11/2025): Μάλμε – Παναθηναϊκός

5η αγωνιστική (27/11/2025): Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

6η αγωνιστική (11/12/2025): Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

7η αγωνιστική (22/1/2026): Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός

8η αγωνιστική (29/1/2026): Παναθηναϊκός – Ρόμα