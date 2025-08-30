Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα-Κακαβιά, ο οποίος αποτελεί τη φυσική επέκταση της Ιονίας Οδού. Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου μήκους περίπου 70 χιλιομέτρων, που θα συνδέει όχι μόνο την Ιονία Οδό αλλά και την Εγνατία Οδό μέσω της πόλης των Ιωαννίνων, το Καλπάκι, τα περίφημα Ζαγοροχώρια και θα καταλήγει στην Κακαβιά, στον μεθοριακό σταθμό Ελλάδας-Αλβανίας.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο, ο οποίος μίλησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι πρώτες “χωματουργικές εργασίες αναμένεται να εκκινήσουν στα τέλη του 2025”, ενώ ολόκληρο το έργο εκτιμάται πως θα παραδοθεί σε διάστημα περίπου 4,5 ετών.

Η τεχνική πολυπλοκότητα και η διαδρομή

Η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου παρουσιάζει ιδιαίτερες τεχνικές προκλήσεις λόγω του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής. Το αντικείμενο του έργου αφορά τη μελέτη και υλοποίηση του τμήματος της Ιονίας Οδού από το σημείο συμβολής της με την Εγνατία Οδό έως την Κακαβιά και τα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας. Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Εγνατίας (Κ0), την κατασκευή 46,4 χιλιομέτρων αυτοκινητοδρόμου από τον ανισόπεδο κόμβο Ιόνιας Οδού-Εγνατίας έως τον ανισόπεδο κόμβο Καλπακίου, τη δημιουργία έξι ανισόπεδων κόμβων (ένας εκ των οποίων περιλαμβάνεται στην πρώτη προαίρεση), καθώς και την αναβάθμιση του τοπικού οδικού δικτύου. Η επέκταση του τμήματος Καλπάκι-Κακαβιά, μήκους περίπου 23 χιλιομέτρων, αποτελεί τη δεύτερη προαίρεση του έργου.

Οικονομικά και χρονοδιάγραμμα

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 310 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δύο προαιρέσεων, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2021-2027). Σήμερα, έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου και βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες πρόδρομες εργασίες, όπως και το εγκεκριμένο γεωτεχνικό πρόγραμμα. Προχωρούν επίσης οι οριστικές μελέτες, ο έλεγχος και οι εγκρίσεις σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αναμένεται η παρακατάθεση των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις, με την έναρξη των βασικών χωματουργικών εργασιών να εκτιμάται έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Διασυνοριακή σημασία και αναπτυξιακές προοπτικές

Το συγκεκριμένο έργο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα στρατηγικής σημασίας, καθώς ενώνει τους δύο βασικούς οδικούς άξονες της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας –την Ιονία και την Εγνατία Οδό– φτάνοντας μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα-Κακαβιά αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη, ενδυναμώνοντας τις υποδομές της Ηπείρου και διευκολύνοντας τις διασυνοριακές μετακινήσεις, καθώς και τον τουρισμό στην περιοχή.