Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου

Προσεχώς, ένταση

• Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

• Η Τουρκία προειδοποιεί δεσμεύοντας την ίδια περιοχή για άσκηση σήμερα, υποστηρίζοντας ότι είναι δικής της δικαιοδοσίας

• Γιατί είναι κρίσιμη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη

Ετοιμο το σχέδιο νόμου για τη λειτουργία τους

Ερχονται πολλά, μικρά ασφαλιστικά ταμεία

• Με ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και δυνατότητα φορολογικών ρυθμίσεων

Καταγγελίες

Ο Τσίπρας, τα φράγκα και η Ζωή

• Τι είπε για τον πρώην πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Πολιτικό παρασκήνιο

Το μονοκομματικό μήνυμα του Πρωθυπουργού

Για το δημογραφικό το μέτρο – έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Στο Κίεβο

Βεντέτα Πούτιν με πυραύλους κατά ΕΕ, Λονδίνου

Τροχαία

Χάνονται στην άσφαλτο παιδιά και έφηβοι

Νέα ταινία

Με μηνύματα για την Παλαιστίνη ο Γιώργος Λάνθιμος

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Ταξίδι στα αστέρια κόντρα σε Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Αγιαξ, Αϊντχόφεν

Ευρωπαϊκά Κύπελλα

Θριαμβευτικές προκρίσεις για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ελλάδα – Ιταλία75-66

Ιδανικό ξεκίνημα για την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ