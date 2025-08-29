Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε δύο στιγμές με τον πατέρα του, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δύο φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία. Στην πρώτη, εμφανίζεται μωρό μέσα σε μια τσάντα που κρατά ο πατέρας του, με τη λεζάντα «Περνάγαμε ωραία».

Στη δεύτερη φωτογραφία, είναι στην αγκαλιά του Δημήτρη Κωνσταντάρα με καρέ κούρεμα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη φράση: «Δικαιούμαι να κάνω μήνυση για παιδικό τραύμα λόγω κόμμωσης; ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑΙ».