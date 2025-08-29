Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα χωριά Άγιος Κόσμας και Άνω Εκκλησιά στα Γρεβενά. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και να σταλεί προειδοποίηση στους κατοίκους για αυξημένη ετοιμότητα.

Ωστόσο, περίπου δύο ώρες αργότερα, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο και απομακρύνθηκε ο κίνδυνος για τα χωριά, καθώς δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας ρυμουλκούσε με τζιπ 4×4 του ένα παλιό όχημα, από το οποίο προκλήθηκαν σπινθήρες λόγω της τριβής των ζαντών με το οδόστρωμα. Οι σπινθήρες φαίνεται πως άναψαν τα ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η πυρκαγιά.