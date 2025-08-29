Στη σύλληψη ενός 24χρονου ο οποίος φέρεται να παρακολουθούσε έναν επιχειρηματία στην περιοχή της Βούλας και σχεδίαζε να τον ληστέψει ντυμένος αστυνομικός, προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου.

Το υποψήφιο θύμα αντιλήφθηκε σύμφωνα με το notia.gr, ότι τον παρακολουθούσε ο 24χρονος και ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί τον έθεσαν υπό παρακολούθηση και τον συνέλαβαν στην συμβολή των οδών Αρκαδίου και Αθηναΐδος. Μάλιστα, κατά τη σύλληψή του ο 24χρονος αντιστάθηκε, προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο και την ενδεχόμενη σύλληψή του.

O 24χρονος είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες, αλλά και για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων. Από τη σωματική έρευνα που διενεργήθηκε, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο και τα κλειδιά ενός πολυτελούς SUV, το οποίο εντοπίστηκε σταθμευμένο στην πιλοτή της οικίας του. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δηλωθεί ως κλεμμένο τον Απρίλιο του 2025, ενώ έφερε πινακίδα κυκλοφορίας άλλου οχήματος, για την οποία είχε δηλωθεί απώλεια τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και στο όχημα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- δύο μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, τρία ζευγάρια γάντια εργασίας, λοστός, εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, πλήθος tire up, δύο πακέτα γάντια μίας χρήσεως και περιλαίμιο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.