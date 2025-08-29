Για μήνες, η Μαριάνθη όπως την ονόμασαν οι άνθρωποι που τελικά έσπευσαν να τη βοηθήσουν ζούσε εγκαταλελειμμένη σε ένα χωράφι, χωρίς τροφή, χωρίς φροντίδα, χωρίς καμία ελπίδα. Ο ιδιοκτήτης της είχε πεθάνει και εκείνη βρέθηκε ξαφνικά μόνη, παλεύοντας καθημερινά για την επιβίωσή της, τρεφόμενη με ό,τι μπορούσε να βρει.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί περνούσαν δίπλα της, κανείς δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια. Η εικόνα της, όπως περιγράφεται από το φιλοζωικό σωματείο Athens Happy House, θύμιζε «έναν ζωντανό σκελετό με δύο μάτια γεμάτα απόγνωση». Η υγεία της ήταν σε οριακή κατάσταση εξαντλημένη, με θλάση που δεν της επέτρεπε να σταθεί όρθια, η Μαριάνθη έμοιαζε να χάνει τη μάχη.

Η κινητοποίηση για τη σωτηρία της

Η αλλαγή ξεκίνησε όταν ένα κορίτσι υιοθετήτρια σκύλου από το Athens Happy House επικοινώνησε με το σωματείο ζητώντας βοήθεια. Η εικόνα της Μαριάνθης προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους εθελοντές, οι οποίοι αποφάσισαν να παρέμβουν άμεσα, παρά τις δυσκολίες που ήδη αντιμετώπιζαν.

Για τρεις ημέρες προσπαθούσαν να οργανώσουν τη μεταφορά της από την Αιδηψό στην Αθήνα. Στο πλευρό τους στάθηκαν και άλλες φιλοζωικές οργανώσεις, καθώς και εθελοντές που έψαχναν λύσεις για τη σωτηρία της εξαντλημένης φοράδας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Γιάννη από το Dante Deo Ranch, με εμπειρία στη φροντίδα ιπποειδών, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης. Μαζί με ομάδα εθελοντών, αφιέρωσαν μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη προκλήσεις, καταφέρνοντας τελικά να μεταφέρουν τη Μαριάνθη στο καταφύγιο του Athens Happy House.

Νέα ζωή με φροντίδα και αγάπη

Παρότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει κρίσιμη, η Μαριάνθη δεν είναι πια μόνη. Στο καταφύγιο, μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων δίνει καθημερινά μάχη για να της προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσει, ξέρω όμως ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να τη δούμε να μεταμορφώνεται στον μονόκερο που όλοι ονειρευτήκαμε σαν παιδιά», ανέφερε ο υπεύθυνος του σωματείου σε ανάρτησή του.

Η δύναμη της αλληλεγγύης

Η ιστορία της Μαριάνθης αποτελεί όχι μόνο μια τραγική υπενθύμιση της εγκατάλειψης που βιώνουν ανυπεράσπιστα ζώα, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα ελπίδας.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση απλών ανθρώπων, εθελοντών και οργανώσεων, η Μαριάνθη έχει πλέον μια ευκαιρία να σταθεί ξανά στα πόδια της και να γνωρίσει την αγάπη που τόσο στερήθηκε.

Η Μαριάνθη δεν είναι απλώς ένα ακόμη περιστατικό διάσωσης είναι ένα σύμβολο του τι μπορεί να πετύχει η ανθρώπινη ευαισθησία όταν συναντά την πράξη.