Σκηνικό έντασης σε μία ταβέρνα στη Νάξο όπου σημειώθηκε επεισόδιο ανάμεσα σε ομάδα Εβραίων τουριστών και τον ιδιοκτήτη. Οι τουρίστες καταγγέλλουν ότι τους απομάκρυναν και τους χαρακτήρισαν «Σιωνιστές», ενώ οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι η παρέμβαση έγινε αφού η παρέα έσκισε ένα από τα δυο αυτοκόλλητα του χώρου για τα όσα γίνονται στην Παλαιστίνη.

« Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους; Κάπου όπα!» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας.

Τι καταγγέλλουν οι τουρίστες:

Μια ομάδα Εβραίων τουριστών από το Λονδίνο περιγράφει στην Daily Mail ότι εκδιώχθηκαν ταβέρνα στη Νάξο και ότι τους αποκάλεσαν «Σιωνιστές» και «δολοφόνους μωρών», όταν ενεπλάκησαν σε καβγά «με τον εστιάτορα που υποστηρίζει τη Γάζα», όπως περιγράφουν στον βρετανικό Τύπο.

Η παρέα, που αποτελούνταν από τρεις εβραϊκές οικογένειες, έκανε ένα ταξίδι σε διάφορα νησιά του Αιγαίου και είχε πάει σε ένα εστιατόριο στη Νάξο για το βραδινό τους γεύμα όταν ξέσπασε καβγάς.

Tο πρόβλημα ξεκίνησε, όπως είπαν, όταν ένας από τους εφήβους της παρέας πήγε στην τουαλέτα και διαπίστωσε ότι το εσωτερικό του εστιατορίου ήταν γεμάτο με αυτοκόλλητα και αφίσες – με τουλάχιστον μία να έγραφε «Μποϊκοτάζ του ισραηλινού απαρτχάιντ».

Μια σερβιτόρα ήρθε και είπε ότι κάποιος από την παρέα της προσπάθησε να αφαιρέσει μια αφίσα ή αυτοκόλλητο και διαμαρτυρήθηκε στην ομάδα ότι αυτό ήταν απαράδεκτο.

«Η σερβιτόρα ήρθε και τη ρώτησα γιατί, με όλα τα προβλήματα που συμβαίνουν στον κόσμο, είχαν επιλέξει αυτό το ένα;. Τότε ήρθε ο ιδιοκτήτης, κατευθείαν κατάμουτρα, και μου είπε: «Φύγε από το εστιατόριό μου»» περιγράφουν.

»Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές!… Φύγετε από το εστιατόριό μου», φώναζε δυνατά», περιγράφουν στην Daily Mail.

Τι απαντούν οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας:

Η ταβέρνα υποστηρίζει ότι τα αυτοκόλλητα και οι αφίσες είναι έκφραση της σταθερής υποστήριξής τους στην Παλαιστίνη και της καταδίκης της ισραηλινής πολιτικής στη Γάζα. Οι ιδιοκτήτες ισχυρίζονται ότι η παρέμβαση έγινε όταν οι τουρίστες έσκισαν ένα από τα αυτοκόλλητα, θεωρώντας ότι υπήρχε προσβολή στον χώρο τους.

«Η σωστή μεριά της Ιστορίας δεν είναι ένας αναπαυτικός καναπές σε μια ήρεμη γωνιά. Είναι ένας διαρκής αγώνας για την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια, ενάντια στις καταστροφικές πολιτικές της εξουσίας και στη φρίκη του πολέμου.

26 χρόνια τώρα που λειτουργεί το μαγαζί, ήταν επιλογή μας να μην βουλώσουμε το στόμα μας και να κοιτάμε τη δουλίτσα μας και μόνο, και γι’ αυτό έχουμε πληρώσει το τίμημα. Είμαστε ταγμένοι στη φωτεινή πλευρά της ζωής και αυτή η ένταξη δεν διαχωρίζει προσωπική και εργασιακή ζωή, είναι συνολική και μας διαπερνάει.

Γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο κολλήσαμε τα δυο αυτοκόλλητα που καταδικάζουν τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη και το απαρτχάιντ που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα.

Έλα όμως που κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις!

Την περασμένη Δευτέρα στις 25/8, μια παρέα Βρετανών θεώρησε αναφαίρετο δικαίωμά τους να σκίσει το ένα αυτοκόλλητο. Όταν τους ζητήσαμε το λόγο, μια από τις γυναίκες της παρέας απασφάλισε!

Άρχισε να ουρλιάζει προς τους άλλους πελάτες να μην ξανάρθουν στην ταβέρνα γιατί είμαστε ρατσιστές ενάντια στους Εβραίους. Ανταπαντήσαμε ότι αυτοί είναι υποστηριχτές γενοκτονίας και εγκληματιών πολέμου και ότι στηρίζουμε τις μαζικές διαδηλώσεις των Ισραηλινών ενάντια στη γενοκτονία.

Η κυρία, αργότερα με ένα γκουγκλάρισμα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν μια τυχαία Βρετανοεβραία τουρίστρια, αλλά στέλεχος ενός οργανισμού που προωθεί στη Βρετανία στρατηγικούς πολεμικούς σχεδιασμούς (ELNET) και συναντιέται με τον εγκληματία Νετανιάχου και τον αρχιφασίστα υπουργό πολέμου του Ισραήλ Yoav Gallant όπως έγινε το Σεπτέμβριο του 24, όταν πήγαν και στη Γάζα.

Και τότε σηκώθηκαν να φύγουν -στα τσακίδια- αλλά υπήρχε μια λεπτομέρεια: Δεν είχαν πληρώσει. Και πέραν του οικονομικού (13 άτομα!) τίθεται και ζήτημα γοήτρου. Τι είναι αυτοί οι τύποι που συμπεριφέρονται μέσα στο σπίτι μας σα να είναι φέουδό τους; Έρχονται, σκίζουν αυτοκόλλητα, μας βρίζουν και πάνε να φύγουν έτσι χωρίς κανένα τίμημα; Πόσο αποικιοκρατική και κυριαρχική μπορεί να είναι η στάση τους;

Κάπου όπα!

Οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν στο πάρκινγκ του μαγαζιού μέχρι που τελικά ένας από δαύτους μπήκε μέσα και πλήρωσε.

Και ξεκινάει η επόμενη πράξη του έργου. Το δημοσίευμα της Daily Mail ανέβασε το λέβελ. Μετά το δημοσίευμα ακολούθησε μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα σόσιαλ από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει ημαιλ και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας.

Όπως έχουμε ξαναπεί σε παλιότερη υπόθεση, θα μας γαργαλίσουν τα πατουσάκια!

Ωστόσο, είναι πραγματικά εμψυχωτικό και συγκινητικό ότι έχει ξεσηκωθεί ένα κύμα αλληλεγγύης εδώ στη Νάξο, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα σόσιαλ. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!

Καθώς επίσης, είναι αξιομνημόνευτη η υποστηρικτική στάση των εργαζόμενων στο μαγαζί που στέκονται με αξιοπρέπεια και παρρησία απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής.

Σε όποιον δεν αρέσουμε δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεται στην ταβέρνα!».