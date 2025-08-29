Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που αφορά την «Κύρωση για τη συνέχιση εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου και του Πρωτοκόλλου αυτής».
Θερινές εκπτώσεις: Υποτονικά κυμάνθηκε η αγορά στον Πειραιά – Μείωση τζίρου έως 20%
Ο Εμπορικός Σύλλογος καταγράφει στροφή των καταναλωτών σε βασικά είδη και υπηρεσίες - Καπράλος: «Απαραίτητα μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
Β. Κορκίδης: Οι φόροι που έδωσαν πλεόνασμα «δίνουν χώρο» για ελαφρύνσεις
«Ήρθε η ώρα το οικονομικό επιτελείο να καταλήξει σε μια γενναιόδωρη και εμπροσθοβαρή λίστα μόνιμων μέτρων για την κοινωνία και φοροελαφρύνσεων για τους πολίτες»
Σ. Κεσίδης (Π.Ο.Κ.Κ.): Φόβοι ότι σε λίγο καιρό το μοσχάρι θα είναι μόνο για πλούσιους – Αναλυτικά οι τιμές
Σε απόγνωση τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας - Έως 17,5 ευρώ το κιλό το μοσχάρι, αυξήσεις και στα υπόλοιπα κρέατα
«Πράσινο φως» για το επίδομα των 100 ευρώ – Πότε πληρώνεται
80.000 εργαζόμενοι θα δουν την καταβολή της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος συμπερίληψης
Μειώθηκαν οι πωλήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου στην ΕΕ
Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στην αγορά αυτοκινήτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, με τις ταξινομήσεις νέων οχημάτων να παρουσιάζουν συγκρατημένη μείωση το επτάμηνο, αλλά και αξιοσημείωτη άνοδο σε ετήσια βάση για τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως τον Ιούλιο, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του […]