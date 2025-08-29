Η ανεύρεση φοιτητικής στέγης παραμένει ένας πραγματικός «πονοκέφαλος» για χιλιάδες οικογένειες, καθώς οι τιμές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία σε όλες τις μεγάλες φοιτητουπόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με έρευνα, η μέση αύξηση των ενοικίων φοιτητικών κατοικιών φέτος ανέρχεται σε 7,3% σε σχέση με πέρσι, ενώ σε βάθος δεκαετίας η επιβάρυνση αγγίζει το 110%. Η Αθήνα κρατά τα «σκήπτρα» της ακριβότερης πόλης, με αύξηση 147% από το 2016, ενώ στον αντίποδα η Κομοτηνή καταγράφει τη χαμηλότερη τιμή ενοικίασης.

Η ανισορροπία ανάμεσα σε προσφορά και ζήτηση διευρύνεται, καθώς η απουσία νέων κατασκευών προσιτών διαμερισμάτων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων περιορίζουν τα διαθέσιμα σπίτια.

Νέες τάσεις σύμφωνα με το GEOAXIS Observatory (Αύγουστος 2025)

Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες, όλο και περισσότεροι φοιτητές στρέφονται σε:

Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, που προσφέρουν σταθερό κόστος αλλά περιορισμένες θέσεις.

Στη συγκατοίκηση, η οποία αναδεικνύεται ως λύση οικονομική.

Οι αυξήσεις ανά πόλη (2025 σε σχέση με 2016):

Αθήνα: +147%

Θεσσαλονίκη: +108%

Πάτρα: +128%

Ηράκλειο: +101%

Βόλος: +106%

Κομοτηνή: +70%

Μικρά και παλιά τα περισσότερα διαμερίσματα – Που εντοπίζονται οι εξαιρέσεις

Εκτός από την εκτίναξη των ενοικίων, σημαντικές είναι και οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στο μέγεθος και την ηλικία των φοιτητικών κατοικιών ανά πόλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια φοιτητικά διαμερίσματα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη με διάμεση τιμή τα 48 τ.μ., ενώ ακολουθούν η Κομοτηνή (44 τ.μ.), ο Βόλος (43 τ.μ.), η Αθήνα (42 τ.μ.) και η Πάτρα (39 τ.μ.). Τη μικρότερη διάμεση επιφάνεια έχει το Ηράκλειο Κρήτης (38 τ.μ.). Συνολικά, ένα «τυπικό» φοιτητικό διαμέρισμα στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 45 τ.μ..

Όσον αφορά την ηλικία των ακινήτων, η πλειονότητα των φοιτητικών διαμερισμάτων χαρακτηρίζεται από παλαιότητα. Στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο) η διάμεση ηλικία φτάνει τα 51 έτη, ενώ στην Αθήνα τα 48 έτη. Ακολουθούν ο Βόλος και η Πάτρα με 40 έτη, το Ηράκλειο Κρήτης με 27 έτη, ενώ η Κομοτηνή εμφανίζει τα νεότερα διαμερίσματα με μέση ηλικία μόλις 21 έτη.

Συμπερασματικά, ένα φοιτητικό διαμέρισμα στην Ελλάδα έχει κατά μέσο όρο ηλικία 30-45 ετών, γεγονός που αποτυπώνει την παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος και την έλλειψη νέων κατασκευών που θα μπορούσαν να αυξήσουν την προσφορά και να μειώσουν τις τιμές.

Επιφάνειες φοιτητικών διαμερισμάτων: Από τα 38 έως τα 48 τ.μ.

Μεγάλες διαφορές παρατηρούνται στο μέγεθος των φοιτητικών κατοικιών ανάλογα με την πόλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η διάμεση επιφάνεια φτάνει τα 48 τ.μ..

Ακολουθούν:

η Κομοτηνή με 44 τ.μ.,

ο Βόλος με 43 τ.μ.,

η Αθήνα με 42 τ.μ.,

η Πάτρα με 39 τ.μ..

Τη μικρότερη διάμεση επιφάνεια φοιτητικών διαμερισμάτων εμφανίζει το Ηράκλειο Κρήτης, με 38 τ.μ.

Συνολικά, ένα «τυπικό» φοιτητικό διαμέρισμα στην Ελλάδα έχει μέγεθος που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 45 τ.μ., γεγονός που δείχνει πως, παρότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά πόλη, η πλειονότητα των κατοικιών παραμένει σε σχετικά μικρά τετραγωνικά.

Χαρακτηριστικά μίσθωσης φοιτητικών διαμερισμάτων

Τα φοιτητικά διαμερίσματα συγκαταλέγονται, μαζί με τα data centers και τους οίκους ευγηρίας, στα πιο ανθεκτικά επενδυτικά ακίνητα στην Ευρώπη, λόγω της σταθερά υψηλής ζήτησης ανεξάρτητα από τον οικονομικό κύκλο.

Στην Ελλάδα, η προσφορά έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2016, καθώς 15-25% των διαμερισμάτων έχουν περάσει στη βραχυχρόνια μίσθωση. Η άνοδος του τουρισμού αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ζωγράφο, όπου τα ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκαν κατά 17% σε έναν χρόνο και κατά 30% σε σχέση με το 2023.

Πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν περιορισμένη επίπλωση για να κάνουν τα ακίνητά τους πιο ελκυστικά, ενώ ολοένα και περισσότεροι φοιτητές στρέφονται στη συγκατοίκηση, μειώνοντας τα κόστη και αυξάνοντας τη ζήτηση για μεγαλύτερα διαμερίσματα.

Η νέα τάση: Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μια νέα αγορά με ιδιωτικές φοιτητικές εστίες τύπου «all inclusive», που προσφέρουν πακέτο υπηρεσιών έναντι υψηλότερου ενοικίου.

Πλεονεκτήματα σε σχέση με τα τυπικά διαμερίσματα:

στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες και λογαριασμοί (όπως καθαρισμός, φύλαξη, ρεύμα, νερό, θέρμανση, internet και χρήση κοινόχρηστων χώρων),

η τυποποίηση των διαμερισμάτων και η μοναδική επιλογή της αποδοχής του πλήρους πακέτου παροχών διευκολύνει εξαιρετικά στην διαχείριση,

η παροχή υψηλής ασφάλειας στους ενοίκους (σύστημα εισόδου με κάρτα, κάμερες, φύλαξη), αξιολογείται ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα,

τα διαμερίσματα είναι πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα,

βρίσκονται πλησίον των σχολών ή πολύ κοντά σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,

υπάρχει -σε κάποιες περιπτώσεις- η δυνατότητα ευέλικτης μίσθωσης ανάλογα με την περίοδο φοίτησης,

το ποσοστό αυξημένου ενοικίου σε σχέση με τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα κυμαίνεται μεταξύ 20-40%, ανάλογα την πόλη.

Τυπική κατοικία vs. ιδιωτική φοιτητική εστία

Η μίσθωση μιας τυπικής κατοικίας και η διαμονή σε ιδιωτική φοιτητική εστία αποτελούν δύο βασικές και διαμετρικά διαφορετικές επιλογές για τους φοιτητές που αναζητούν στέγαση κατά τη

διάρκεια των σπουδών τους. Η τυπική κατοικία προσφέρει μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ευελιξία, ενώ η ιδιωτική φοιτητική εστία συμπεριλαμβάνει οργανωμένες υπηρεσίες και αυξημένη ασφάλεια.

Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτικές τιμές τυπικών διαμερισμάτων vs ιδιωτικών φοιτητικών εστιών:

Είναι χαρακτηριστικό ότι με ένα ενοίκιο της τάξης των 500-550 euro/μήνα, στου Ζωγράφου διατίθεται φοιτητικό διαμέρισμα περί τα 40τμ, όταν για τις οργανωμένες ιδιωτικές φοιτητικές εστίες η μισθωμένη επιφάνεια μειώνεται στο μισό (20 τμ) καθώς συμπεριλαμβάνονται λογαριασμοί, κοινόχρηστες δαπάνες και επιπλέον παροχές.

Καθυστερήσεις στα ΣΔΙΤ

Η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όμως οι διαδικασίες καθυστερούν λόγω γραφειοκρατίας, ελλείψεων σε τεχνικό προσωπικό των πανεπιστημίων και υψηλού κόστους υλικών.

Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο έχουν δρομολογηθεί μόλις 170 νέες κλίνες.

Συνολικά, ακόμη και με τις ιδιωτικές επενδύσεις, εκτιμάται ότι οι ανάγκες θα καλυφθούν για περίπου 100.000 φοιτητές.

Η εικόνα που καταγράφει το GEOAXIS Observatory δείχνει ότι η φοιτητική στέγη μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε «είδος πολυτελείας». Η εκτόξευση των ενοικίων, η περιορισμένη προσφορά και οι καθυστερήσεις στα ΣΔΙΤ αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα μπορέσουν να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους.