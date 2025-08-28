Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Το τέλος της κτηνοτροφίας;
206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
• Απειλείται το ζωικό κεφάλαιο της χώρας
• Σε Θεσσαλία και Θράκη το μεγαλύτερο πρόβλημα
• Ενώ η ύπαιθρος δοκιμάζεται οι «ειδικοί» ψάχνουν να βρουν τρόπους αντιμετώπισης της ευλογιάς
• Οι επιπτώσεις σε φέτα, γαλακτοκομικά, κρέας και όχι μόνο
Μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr
Κληρονομιές-εξπρές σε πέντε βήματα
1) Οι συμβολαιογράφοι ανοίγουν φάκελο κληρονομιάς
2) Οι πολίτες δίνουν εξουσιοδότηση μέσω TaxisNet
3) Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα τα δικαιολογητικά
4) Ο φόρος καταβάλλεται ψηφιακά
5) Η πράξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Κτηματολόγιο
Πάνω από 70.000 οι δηλώσεις το πρώτο επτάμηνο του 2025
Στο Σινά
Σκληρό παιχνίδι εξουσίας
• Οι αμυνόμενοι, οι επιτιθέμενοι και οι Πόντιοι Πιλάτοι
Νετανιάχου
Γιατί αναγνώρισε τώρα τη Γενοκτονία των Ποντίων
• Και η αναφορά σε Αρμένιους και Ασσύριους
Λάουρα Κοβέσι
Το φάντασμά της στοιχειώνει την Αθήνα
Ερευνα
€65 μηνιαίως για τις συνδρομές του κάθε παιδιού
• Για μουσική, Ιντερνετ, ταινίες, βιντεοπαιχνίδια
Novartis
«Ψεύδονται» είπε η εισαγγελέας για τους κατηγορουμένους
Υγεία
Πόσο μας πειράζει ο καπνός από τις πυρκαγιές
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Κλήρωση Champions League
Ωρα league phase για τον Ολυμπιακό στο Μονακό
Ευρωπαϊκά Κύπελλα
Μάχες πρόκρισης για ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
Ευρωμπάσκετ
Τζάμπολ – εισιτήριο με το «καλημέρα» κόντρα στην Ιταλία