Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Τζορτζ Σόρος και του γιου του, Αλεξάντερ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ζητώντας από την αμερικανική δικαιοσύνη να τους ασκήσει διώξεις για την υποστήριξή τους σε «βίαιες διαμαρτυρίες» και άλλες ενέργειες.

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο ακροαριστερός γιος του πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου RICO για τη στήριξή τους σε βίαιες κινητοποιήσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες σε όλη τη χώρα», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη δίωξη εγκληματικών οργανώσεων.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Σόρος και το δίκτυό του ότι βλάπτουν την Αμερική, χαρακτηρίζοντάς τους «ψυχοπαθείς» και προειδοποιώντας φίλους του Σόρος στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ με τη φράση: «Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!». «Δεν θα αφήσουμε αυτούς τους τρελούς να καταστρέψουν την Αμερική χωρίς να της δώσουν την ευκαιρία να αναπνεύσει και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ», πρόσθεσε.