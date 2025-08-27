Η συλλεκτική τρέλα γύρω από τον αθλητισμό κατέρριψε νέο ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία Heritage Auctions ανακοίνωσε ότι πούλησε μια σπάνια κάρτα (trading card) με τις υπογραφές των Κόμπι Μπράιαντ και Μάικλ Τζόρνταν έναντι 12,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που την καθιστά τη πιο ακριβή αθλητική κάρτα όλων των εποχών και το δεύτερο πιο ακριβό συλλεκτικό αθλητικό αντικείμενο στην ιστορία.

Η κάρτα προέρχεται από τη συλλογή Upper Deck Exquisite 2007-08 και φέρει ενσωματωμένα τα λογότυπα του NBA από αυθεντικές εμφανίσεις των δύο παικτών. Συγκεκριμένα, το λογότυπο από τη φανέλα του Μπράιαντ εμφανίζεται στα κλασικά χρώματα της λίγκας, ενώ το χρυσό σήμα του Τζόρνταν παραπέμπει στη σεζόν 1996-97, όταν ο «Air Jordan» κατέκτησε το πέμπτο πρωτάθλημα της θρυλικής καριέρας του με τους Σικάγο Μπουλς.

Η Heritage τόνισε ότι πρόκειται για τη μοναδική κάρτα της σειράς που φέρει τις υπογραφές και των δύο παικτών. Ο Τζόρνταν διαθέτει αντίστοιχες κάρτες με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τον Τζούλιους Έρβινγκ και τον Σκότι Πίπεν, ενώ ο αδικοχαμένος σταρ των Λέικερς, εμφανίζεται σε έντεκα συνολικά κάρτες της σειράς «Dual NBA Logo Autographs».

Η κάρτα είχε αρχικά εκτιμηθεί στα 6 εκατομμύρια δολάρια, όμως η τιμή σχεδόν διπλασιάστηκε στη δημοπρασία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 12,6 εκατ. δολαρίων που κατείχε μια κάρτα μπέιζμπολ του Μίκι Μαντλ (1952).

Στον χώρο του μπάσκετ, μέχρι πρότινος το υψηλότερο ποσό είχε καταβληθεί για μια κάρτα του Στεφ Κάρι, που πουλήθηκε το 2020 έναντι 5,9 εκατ. δολαρίων.

Παρά το ρεκόρ, η κάρτα με τις υπογραφές Μπράιαντ–Τζόρνταν παραμένει στη δεύτερη θέση της λίστας με τα ακριβότερα αθλητικά κειμήλια όλων των εποχών. Την πρωτιά εξακολουθεί να κατέχει η φανέλα του θρύλου του μπέιζμπολ Μπέιμπ Ρουθ, που είχε φορέσει στις World Series του 1932 και πωλήθηκε το 2024 για 24 εκατομμύρια δολάρια.

Η δημοπρασία αυτή δεν είναι απλώς μια εμπορική επιτυχία, αλλά και μια υπενθύμιση της αθάνατης κληρονομιάς των δύο εμβληματικών μορφών του NBA, που εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν γενιές φιλάθλων πολύ πέρα από το παρκέ. Παράλληλα, οι συλλέκτες αποδεικνύουν ότι το χόμπι τους παραμένει πανάκριβο και το ενδιαφέρον αμείωτο…