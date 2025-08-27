Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου , μετά τη δήλωσή του για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ποντίων, χαρακτηρίζοντάς την «ασύμβατη με τα ιστορικά και νομικά δεδομένα».

Σε ανακοίνωση του το Τουρκικό ΥΠΕΞ σημειώνει ότι: «Η δήλωση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα του 1915 αποτελεί μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των οδυνηρών γεγονότων του παρελθόντος για πολιτικούς λόγους».

Το ΥΠΕΞ της Τουρκίας προσθέτει ακόμη ότι: «ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξαν ο ίδιος και η κυβέρνησή του».

«Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε αυτή τη δήλωση, η οποία είναι ασύμβατη με τα ιστορικά και νομικά γεγονότα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, για πρώτη φορά, ο Νετανιάχου δήλωσε πως αναγνωρίζει τη γενοκτονία που διέπραξε η Οθωμανική Αυτοκρατορία σε βάρος των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων.