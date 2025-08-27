Δημοφιλή
Γερμανία: Εγκρίθηκε νομοσχέδιο για εθελοντική στράτευση – «Μεγαλύτερη απειλή η Ρωσία», δήλωσε ο Μερτς
Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων μέσω της εθελοντικής στρατολόγησης πολιτών, με φόντο τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.
Διπλωματική ένταση Δανίας – ΗΠΑ: Η Κοπεγχάγη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για μυστικές επιχειρήσεις στη Γροιλανδία
Η Δανία καλεί τον ανώτατο διπλωμάτη των ΗΠΑ για υποτιθέμενη «επιχείρηση επηρεασμού» στη Γροιλανδία
Οργισμένη αντίδραση Άγκυρας για την αναγνώριση της γενοκτονίας Ελλήνων και Αρμενίων του Πόντου
«Ο Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται για τον ρόλο του στη γενοκτονία που διαπράχθηκε εναντίον του παλαιστινιακού λαού, προσπαθεί να συγκαλύψει τα εγκλήματα που διέπραξαν ο ίδιος και η κυβέρνησή του»
Ζελένσκι: Είναι καιρός να οργανωθούν συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες διασφαλίσεις. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ανέφερε ότι η Ουκρανία αναμένει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Τουρκία, και ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία θα μπορούσαν […]