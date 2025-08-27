Η πολιτεία του Μισισιπή κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία λόγω της δραματικής αύξησης της βρεφικής θνησιμότητας, η οποία έχει φτάσει τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της πολιτείας, το 2024, 9,7 βρέφη πέθαναν για κάθε 1.000 γεννήσεις, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον εθνικό μέσο όρο των 5,6 θανάτων. Από το 2014, πάνω από 3.500 βρέφη στο Μισισιπή έχουν πεθάνει πριν από τα πρώτα τους γενέθλια.

Βρεφική θνησιμότητα: Εθνικό πρόβλημα

Η αύξηση των θανάτων βρεφών δεν αφορά μόνο το Μισισιπή, αλλά αποτελεί εθνική ανησυχία. Σε πόλεις όπως η Βοστώνη, τα μαύρα βρέφη πεθαίνουν σε ποσοστά πολύ υψηλότερα από τους λευκούς συνομηλίκους τους, υπογραμμίζοντας τις φυλετικές ανισότητες που παραμένουν και εντείνονται. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι διαρθρωτικές ανισότητες, όπως η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, είναι κύριοι παράγοντες πίσω από αυτούς τους θανάτους.

Κύριες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας

Οι πιο συχνές αιτίες θανάτου των βρεφών στο Μισισιπή περιλαμβάνουν συγγενείς δυσπλασίες, πρόωρο τοκετό, χαμηλό βάρος γέννησης και το Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Βρέφους (SIDS). Οι ανισότητες είναι έντονες, με τα μαύρα βρέφη να έχουν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν πριν από τα πρώτα τους γενέθλια σε σύγκριση με τα λευκά βρέφη, και οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν ότι το χάσμα αυτό έχει διευρυνθεί.

Διαρθρωτικές ανισότητες και πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη

Οι διαρθρωτικές ανισότητες που ενισχύουν τη βρεφική θνησιμότητα, όπως η φτώχεια, η κακή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και η έλλειψη επαρκών προγεννητικών υπηρεσιών, είναι αναπόφευκτα παράγοντες που οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας. Η έλλειψη υγειονομικής υποστήριξης για τις μητέρες, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οδηγεί σε κακές εκβάσεις για τα βρέφη.

Στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης

Η κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπει στις υγειονομικές αρχές να δράσουν γρήγορα και συντονισμένα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στρατηγικές περιλαμβάνουν την επέκταση των προγεννητικών υπηρεσιών σε περιοχές χωρίς μαιευτικούς παρόχους, τη δημιουργία περιφερειακών συστημάτων φροντίδας, τη βελτίωση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και την ενίσχυση των προγραμμάτων κατ’ οίκον επισκέψεων.

Πολιτικές υγείας και απαιτήσεις Μedicaid

Η χρηματοδότηση και η πολιτική του Medicaid παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη των γυναικών και των βρεφών στο Μισισιπή. Παρά τη σημαντική επέκταση της κάλυψης Medicaid μετά τον τοκετό, η πολιτεία δεν έχει επεκτείνει το Medicaid βάσει του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας (Affordable Care Act), αφήνοντας πολλές γυναίκες χωρίς κάλυψη και οδηγώντας σε περιορισμένη πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Εθνικές πρωτοβουλίες και υγειονομικές στρατηγικές

Οι προτάσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης για προγράμματα που προάγουν την υγεία των μητέρων και των βρεφών, όπως το PRAMS και οι εκστρατείες για ασφαλή ύπνο των βρεφών, έχουν υποστηριχτεί από πολλούς ειδικούς και τις κοινότητες. Αν και οι περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση είναι ανησυχητικές, η αποδοχή αυτών των πρωτοβουλιών είναι κρίσιμη για την πρόληψη περαιτέρω θανάτων και τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Εν κατακλείδι η βρεφική θνησιμότητα παραμένει μια επείγουσα κρίση δημόσιας υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυλετικές ανισότητες που επιδεινώνουν την κατάσταση. Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Μισισιπή και η ανάγκη για συντονισμένες δράσεις σε πολιτειακό και εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης και την προστασία των ζωών των μητέρων και των βρεφών.

Πηγή: CBS