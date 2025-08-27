Μετά την ήττα της από τους Βρετανούς στον Πρώτο Πόλεμο του Οπίου, η δυναστεία Τσινγκ υπέγραψε μια συνθήκη το 1842 που καταδίκασε την Κίνα σε περισσότερα από 100 χρόνια ξένης καταπίεσης και αποικιακού ελέγχου της εμπορικής πολιτικής.

Ήταν η πρώτη από αυτές που έγιναν γνωστές ως «άνισες συνθήκες», όπου η εκφοβιστική στρατιωτική και τεχνολογική υπερδύναμη της εποχής επέβαλε μονόπλευρους όρους σε μια προσπάθεια να μειώσει το τεράστιο εμπορικό της έλλειμμα.

Σας ακούγεται γνώριμο; Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η ΕΕ αρχίζει να καταλαβαίνει ακριβώς πώς είναι αυτό.

Η επίσκεψη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο θέρετρο γκολφ Turnberry του Ντόναλντ Τραμπ στη Σκωτία τον περασμένο μήνα για να σφραγίσει μια εξαιρετικά ανισορροπημένη εμπορική συμφωνία έχει προκαλέσει φόβους μεταξύ πολιτικών και αναλυτών ότι η Ευρώπη έχει χάσει την επιρροή που κάποτε νόμιζε ότι είχε ως κορυφαία παγκόσμια εμπορική δύναμη.

Οι επικριτές της φον ντερ Λάιεν έσπευσαν να ισχυριστούν ότι η αποδοχή του δασμού 15% του Τραμπ στα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα ισοδυναμούσε με πράξη «υποταγής», με «σαφή πολιτική ήττα για την ΕΕ» και με «ιδεολογική και ηθική συνθηκολόγηση».

Αν ήλπιζε ότι αυτό θα κρατούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε απόσταση, μια αγενής αφύπνιση την περίμενε. Με το μελάνι να μην έχει στεγνώσει ακόμη για την εμπορική συμφωνία, ο Τραμπ διπλασίασε τη Δευτέρα απειλώντας να επιβάλει νέους δασμούς στην ΕΕ για τους ψηφιακούς κανονισμούς που θα έπλητταν τους τεχνολογικούς γίγαντες της Αμερικής. Εάν η ΕΕ δεν συμμορφωνόταν, οι ΗΠΑ θα σταματούσαν να εξάγουν ζωτικής σημασίας τεχνολογίες μικροτσίπ, προειδοποίησε.

Η επίκρισή του ήρθε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οι Βρυξέλλες πίστεψαν ότι είχαν εξασφαλίσει γραπτή εγγύηση από την Ουάσινγκτον ότι το ψηφιακό τους εγχειρίδιο κανόνων – και η κυριαρχία τους – ήταν ασφαλή.

Ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει αυτό το πλεονέκτημα καταναγκασμού επειδή – όπως ακριβώς και οι Βρετανοί ιμπεριαλιστές του 19ου αιώνα – κατέχει τα στρατιωτικά και τεχνολογικά χαρτιά και γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ομόλογός του υστερεί πολύ και στους δύο τομείς. Γνωρίζει ότι η Ευρώπη δεν θέλει να αντιμετωπίσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν χωρίς την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ​​χωρίς την αμερικανική τεχνολογία τσιπ, επομένως αισθάνεται ότι μπορεί να υπαγορεύσει την εμπορική ατζέντα.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, άφησε να εννοηθεί έντονα τον περασμένο μήνα ότι η συμφωνία με τις ΗΠΑ αντανακλούσε τη στρατηγική αδυναμία της Ευρώπης και την ανάγκη της για υποστήριξη από τις ΗΠΑ. «Δεν πρόκειται μόνο για… το εμπόριο: πρόκειται για την ασφάλεια, πρόκειται για την Ουκρανία, πρόκειται για την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια», εξήγησε.

Η εμπορική συμφωνία είναι «άμεση συνάρτηση της αδυναμίας της Ευρώπης στο μέτωπο της ασφάλειας, ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη δική της στρατιωτική ασφάλεια και ότι δεν κατάφερε να επενδύσει, για 20 χρόνια, στην ασφάλειά της», δήλωσε ο Thorsten Benner, διευθυντής του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής στο Βερολίνο, ο οποίος επεσήμανε επίσης τις αποτυχίες επένδυσης στην «τεχνολογική ισχύ» και στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Όπως και η ηγεσία των Τσινγκ, έτσι και η Ευρώπη περιφρονούσε τα προειδοποιητικά σημάδια επί πολλά χρόνια.

«Πληρώνουμε το τίμημα για το γεγονός ότι αγνοήσαμε το ξυπνητήρι που λάβαμε κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και ξανακοιμηθήκαμε. Και ελπίζω ότι αυτό δεν είναι που κάνουμε τώρα», δήλωσε η Sabine Weyand, γενική διευθύντρια εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πάνελ στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Άλπμπαχ τη Δευτέρα. Μιλούσε πριν από την τελευταία ομιλία του Τραμπ σχετικά με τους τεχνολογικούς κανόνες.

Είναι σαφές ότι το ασταθές δασμολογικό παιχνίδι του Τραμπ δεν έχει τελειώσει και το μπλοκ των 27 κρατών είναι καταδικασμένο να αντιμετωπίσει περαιτέρω πολιτικές προσβολές και άνισα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων αυτό το φθινόπωρο. Για να αποτρέψει την εδραίωση της ταπείνωσης, η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα τεράστιο έργο να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ – στην άμυνα, την τεχνολογία και τα χρηματοοικονομικά.

Θυελλώδη νερά

Η Συνθήκη της Νανκίνγκ, που υπογράφηκε υπό πίεση το 1842 στο HMS Cornwallis , ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο αγκυροβολημένο στον ποταμό Γιανγκτσέ, υποχρέωσε τους Κινέζους να παραχωρήσουν το έδαφος του Χονγκ Κονγκ στους Βρετανούς αποικιοκράτες, να τους καταβάλουν αποζημίωση και να συμφωνήσουν σε έναν «δίκαιο και εύλογο» δασμό. Οι Βρετανοί έμποροι είχαν την άδεια να εμπορεύονται σε πέντε «λιμάνια της συνθήκης» — με όποιον ήθελαν.

Ο Πόλεμος του Οπίου ξεκίνησε αυτό που η Κίνα θρηνούσε ως τον «αιώνα της ταπείνωσης». Οι Βρετανοί ανάγκασαν τους Κινέζους να ανοιχτούν στο καταστροφικό εμπόριο οπίου για να βοηθήσουν το Λονδίνο να ανακτήσει το έλλειμμα σε ασήμι με την Κίνα. Είναι μια εποχή που εξακολουθεί να στοιχειώνει τη χώρα και να καθοδηγεί τη στρατηγική της χάραξη πολιτικής τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Ένας βασικός παράγοντας που ανάγκασε τη δυναστεία Qing να υποταχθεί ήταν η αποτυχία της να επενδύσει σε στρατιωτική και τεχνολογική πρόοδο. Είναι γνωστό ότι ο αυτοκράτορας Qianlong της Κίνας είπε στους Βρετανούς το 1793 ότι η Κίνα δεν χρειαζόταν τις «βαρβαρικές κατασκευές» άλλων εθνών. Ενώ η πυρίτιδα και τα πυροβόλα όπλα ήταν κινεζικές εφευρέσεις, η έλλειψη πειραματισμού και καινοτομίας επιβράδυνε την ανάπτυξή τους – που σημαίνει ότι τα όπλα των Qing ήταν περίπου 200 χρόνια πίσω από τα βρετανικά όπλα στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεχνολογία.

Ομοίως, η ΕΕ τιμωρείται τώρα επειδή υστερεί δεκαετίες σε σχέση με τις ΗΠΑ. Οι περικοπές των αμυντικών δαπανών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο κράτησαν τις ευρωπαϊκές χώρες εξαρτημένες από τον αμερικανικό στρατό για ασφάλεια. Ο εφησυχασμός σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις σημαίνει ότι η ΕΕ υστερεί πλέον σε σχέση με τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της σε σχεδόν όλες τις κρίσιμες τεχνολογίες .

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας παγκόσμιας τάξης», την οποία ονόμασε «σύστημα Turnberry». Παρομοίασε τη νέα εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ με το μεταπολεμικό χρηματοπιστωτικό σύστημα του Μπρέτον Γουντς, του 1944.

Ασάφεια και κίνδυνοι κλιμάκωσης

Η πρόσφατη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ υπέδειξε την ελάχιστη διάθεσή του να σεβαστεί τις ευαισθησίες της ΕΕ, η οποία επιδίωξε να εξαιρέσει ορισμένα θέματα από τη μη δεσμευτική κοινή δήλωση της περασμένης εβδομάδας. Ωστόσο, η ασάφεια του τετρασέλιδου κειμένου επιτρέπει στον Τραμπ να εγείρει νέες απαιτήσεις ή να απειλήσει με αντίποινα, εάν θεωρήσει ότι η ΕΕ δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της.

Περαιτέρω εντάσεις ενδέχεται να προκύψουν καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να διευθετήσουν εκκρεμή ζητήματα, όπως οι δασμολογικές ποσοστώσεις σε χάλυβα και αλουμίνιο και οι εξαιρέσεις για συγκεκριμένους τομείς.

Όπως σημείωσε ο ερευνητής Niclas Poitiers του Bruegel: «Η συμφωνία είναι τόσο ασαφής, που υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση και να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την αποτυχία άλλων διαπραγματεύσεων.»

Απειλές και επιπτώσεις

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί εάν η ΕΕ δεν επενδύσει τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, όπως υποσχέθηκε, ο Τραμπ απάντησε:«Τότε πληρώνουν δασμούς 35%.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, διευκρίνισε ότι το ποσό αντιπροσωπεύει μόνο την πρόθεση του ιδιωτικού τομέα και δεν αποτελεί επίσημη δέσμευση των Βρυξελλών.

Παρά ταύτα, η πιθανότητα να αξιοποιηθεί η δέσμευση αυτή από τον Τραμπ ως αφορμή για την επιβολή υψηλότερων δασμών παραμένει υπαρκτή.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αναμένουμε περαιτέρω αναταραχές… αλλά θεωρούμε ότι έχουμε μια πολύ σαφή ασφαλιστική πολιτική.»

Το μήνυμα που στέλνει η υποχώρηση

Η αποδοχή της συμφωνίας από τις Βρυξέλλες, την οποία περιέγραψαν ως τη «λιγότερο κακή» επιλογή, καταδεικνύει ότι ο εκβιασμός απέδωσε. Το Πεκίνο παρακολουθεί τις εξελίξεις στενά, ιδίως καθώς οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό και η εξάρτηση της Δύσης από τα κινεζικά ορυκτά παρέχει στην Κίνα σημαντική γεωπολιτική επιρροή.

Στρατηγική αντίδραση: τρεις πυλώνες

Για να αποφύγει περαιτέρω γεωπολιτική αδυναμία, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει θέσει τρεις στρατηγικές προτεραιότητες: Προετοιμασία για αντίποινα, διαφοροποίηση εμπορικών εταίρων και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς

Κάλεσμα για μεταρρυθμίσεις και ανταγωνιστικότητα

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, και ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός, Ενρίκο Λέτα, έχουν προτείνει ευρείες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, θεωρώντας τη συμφωνία ως σήμα αφύπνισης για την Ευρώπη.

Ο Ντράγκι προειδοποίησε: «Η ικανότητα του Τραμπ να αναγκάσει την Ένωση να συμμορφωθεί είναι απόδειξη της ασήμαντης θέσης της. Η Ευρώπη δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένη σε έναν κόσμο όπου η γεωοικονομία και η ασφάλεια υπερισχύουν της αποδοτικότητας.»

Ο ερευνητής Eamon Drumm του German Marshall Fund επισήμανε ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει το επιχειρηματικό της περιβάλλον ως γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Αυτό απαιτεί:

Μείωση των τιμών ενέργειας

Αξιοποίηση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων

Ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών

Ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπέντζαμιν Χαντάντ προσέθεσε την ανάγκη για: «Μαζικές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική και τις πράσινες τεχνολογίες, καθώς και προστασία των κυρίαρχων βιομηχανιών μας.»

Διεύρυνση εμπορικών οριζόντων

Παράλληλα, η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τις εμπορικές της σχέσεις με νέους εταίρους. Η συμφωνία με το μπλοκ Mercosur αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα, ενώ προχωρούν διαπραγματεύσεις με Ινδία, Ινδονησία και άλλες χώρες. Η ΕΕ έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον για στενότερη συνεργασία με το CPTPP, στο οποίο συμμετέχουν ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Αυστραλία κ.ά.

Ο Bernd Lange, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υποστήριξε ότι:

«Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει την οικοδόμηση του δικτύου εμπορικών συμφωνιών της με αξιόπιστους εταίρους.»

Προς Ποια Κατεύθυνση;

Καταληκτικά, ο Drumm έθεσε το κρίσιμο ερώτημα:«Θα ενισχύσει η Ευρώπη τη θέση της ως κόμβος ελεύθερου εμπορίου σε μια εποχή υποχώρησης της παγκοσμιοποίησης ή θα αποτελέσει απλώς το πεδίο μάχης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών;»

Πηγή:Politico.eu