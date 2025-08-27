Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας κάλεσε τον ανώτατο Αμερικανό διπλωμάτη στην Κοπεγχάγη, μετά από αναφορά ότι Αμερικανοί πολίτες διεξήγαγαν «μυστικές επιχειρήσεις» στη Γροιλανδία.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Δανίας DR ανέφερε πηγές που ισχυρίζονται ότι στόχος ήταν η διείσδυση στην κοινωνία της Γροιλανδίας και η προώθηση της απόσχισής της από τη Δανία προς τις ΗΠΑ, αν και δεν μπόρεσε να διευκρινίσει για ποιον εργάζονταν οι πολίτες αυτοί.

Οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας προειδοποίησαν ότι η Γροιλανδία ήταν στόχος «διάφορων ειδών εκστρατειών επιρροής».

Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι «οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου (σ.σ. της Δανίας) είναι απαράδεκτη» και ότι ο Αμερικανός επιτετραμμένος κλήθηκε υπό αυτό το πρίσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο τμήμα του Βασιλείου της Δανίας, ενώ ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έχει κατηγορήσει την Κοπεγχάγη για ανεπαρκείς επενδύσεις στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Γροιλανδία πριν από μερικούς μήνες, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι «δεν μπορείτε να προσαρτήσετε μια άλλη χώρα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας δήλωσε σε ανακοίνωση προς το BBC ότι η κυβέρνηση «γνωρίζει ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας». «Επομένως, δεν θα είναι έκπληξη αν στο μέλλον αντιμετωπίσουμε εξωτερικές προσπάθειες να επηρεαστεί το μέλλον του Βασιλείου», πρόσθεσε.

