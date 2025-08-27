Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες μόνο πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν στη βόρεια Κρήτη, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν σημαντικά το σκηνικό.

Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως και 7 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί από 31 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 35 με 36 βαθμούς. Αντίθετα, στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία θα παραμείνει πιο δροσερή, στους 28 με 30 βαθμούς.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Παρόμοιο σκηνικό με καθαρό ουρανό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους νότιων διευθύνσεων εντάσεως 2 με 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού για τις επόμενες ημέρες

Το μελτέμι στο Αιγαίο θα διατηρηθεί έως και την Παρασκευή, διατηρώντας την αίσθηση δροσιάς στις παράκτιες περιοχές. Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και από το Σάββατο στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, οι μέγιστες τιμές αυτές τις μέρες αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.