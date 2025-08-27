Η Bundesbank, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει ποτέ στην ιστορική του έδρα στη Φρανκφούρτη, εκεί όπου σήμερα φυλάσσεται σχεδόν η μισή χρυσή εφεδρεία της χώρας. Η απόφαση αυτή βρίσκεται στο τραπέζι έπειτα από την έντονη κριτική που άσκησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών στο σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου, κόστους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το προσωπικό της Bundesbank έχει εγκαταλείψει το κεντρικό κτίριο ήδη από το 2021, καθώς κρίθηκε απαραίτητη η αφαίρεση αμιάντου και άλλων επικίνδυνων υλικών. Από τότε στεγάζεται προσωρινά σε ουρανοξύστη του κέντρου της πόλης. Αρχικά, το σχέδιο προέβλεπε την επιστροφή στο παλιό συγκρότημα το 2032, όμως ο νυν πρόεδρος Γιοάχιμ Νάγκελ φαίνεται να εξετάζει άλλες λύσεις: είτε τη μόνιμη μετεγκατάσταση σε νέα, σύγχρονα γραφεία είτε την κατασκευή εξ ολοκλήρου νέας έδρας.

Η ανακαίνιση, που ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2016, είχε εκτιμώμενο κόστος 3,6 δισ. ευρώ, το οποίο με την πάροδο των ετών και την άνοδο του πληθωρισμού εκτοξεύθηκε σε 4,6 δισ. ευρώ. Ακόμη και μετά τις περικοπές και τις αναθεωρήσεις του Νάγκελ, η τελευταία εκτίμηση φτάνει τα 3,3 δισ. ευρώ. Ο Ελεγκτικός Οργανισμός της χώρας, σε έκθεσή του, σημειώνει πως το σχέδιο προέβλεπε υπερβολικό χώρο γραφείων – κατά 5.400 τ.μ. περισσότερο από τις κυβερνητικές προδιαγραφές – αυξάνοντας το κόστος κατά σχεδόν 1,7 δισ. ευρώ.

Το κτίριο των 13 ορόφων, έργο του αρχιτέκτονα Ότο Άπελ, ανεγέρθηκε την περίοδο 1967-1972 σε στιλ μπρουταλισμού και το 2022 ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο. Ωστόσο, για πολλούς εργαζόμενους η καθημερινότητα εκεί δεν ήταν ιδανική: έλειπε ο κλιματισμός, υπήρχαν ελάχιστες παροχές στη γύρω περιοχή, ενώ οι παλαιού τύπου υποδομές δεν ανταποκρίνονταν στις σύγχρονες ανάγκες τηλεργασίας και ευελιξίας.

Η συζήτηση για το μέλλον της Bundesbank δεν περιορίζεται μόνο στην έδρα. Αν το σχέδιο εγκατάλειψης της ιστορικής βάσης προχωρήσει, θα χρειαστεί να μετακινηθούν και οι 1.700 τόνοι χρυσού – αξίας άνω των 155 δισ. ευρώ – που φυλάσσονται στα υπόγεια της. Παράλληλα, το οικόπεδο στη Φρανκφούρτη θα μπορούσε να μετατραπεί σε πολυτελές οικιστικό συγκρότημα, σε μια πόλη που αντιμετωπίζει έντονη στεγαστική πίεση.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μετά από ανάλυση κόστους-οφέλους, η οποία εξετάζει τόσο τα οικονομικά δεδομένα όσο και ζητήματα ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για το πώς ένα ιστορικό ίδρυμα όπως η Bundesbank θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της παράδοσης και την ανάγκη προσαρμογής στη σύγχρονη εποχή.