Συναγερμός στις λιμενικές Αρχές της Λέρου, όταν ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Ολλανδίας παρουσίασε εισροή υδάτων στην είσοδο του όρμου Λακκίου, με δύο επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα ναυαγοσωστικό και ένα αλιευτικό σκάφος παρέχοντας τη συνδρομή τους.

Με τη συνοδεία τους, το ιστιοφόρο κατέπλευσε με ασφάλεια σε ιδιωτική μαρίνα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.