Στον εντοπισμό και διάσωση 52 μεταναστών που επέβαιναν σε σκάφος ανοιχτά των Κυθήρων προέβησαν το Λιμενικό με τη βοήθεια παραπλέοντος πλοίου το βράδυ της Τετάρτης 20 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (EKΣEΔ) εντοπίστηκαν οι μετανάστες μέσα σε σκάφος που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων. Δέκα άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι υπόλοιποι 42 παρελήφθησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας. Όλοι οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Γυθείου.