Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας 59χρονος από τη Λοκρίδα, που απείλησε με μαχαίρι την χήρα νύφη του και τα ανήλικα παιδιά της.

Ο 59χρονος κάθισε στο εδώλιο στο εδώλιο κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή, οπλοφορία και οπλοχρησία. Συγκεκριμένα, το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου ο κατηγορούμενος πήγε και χτυπούσε την πόρτα του σπιτιού της χήρας νύφης του, η οποία βρισκόταν εκεί με τα δύο ανήλικα παιδιά της και ανίψια του και κραδαίνοντας ένα μαχαίρι, απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει. «Βγες έξω να σε σφάξω και σένα και τα παιδιά σου. Θα σας πάω και τους τρεις με κάσα», φέρεται να φώναζε σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας που αναγνώσθηκε στο δικαστήριο, καθώς εκείνη δεν παραβρέθηκε στη διαδικασία.

Όπως υποστήριξε, η ενέργεια του κουνιάδου της, της προκάλεσε τρόμο για κείνη και την ασφάλεια των παιδιών της, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 59χρονος ξέφευγε και συμπεριφερόταν επικίνδυνα. Είχε μάλιστα στο παρελθόν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ φέρεται να έκανε και χρήση ουσιών. Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του δράστη.

Ενώπιον του Δικαστηρίου ο δράστης του επεισοδίου δήλωσε μετανιωμένος, υποσχόμενος ότι δεν θα ξαναγίνει. Παραδέχτηκε, ότι ήταν χαζομάρα του, ωστόσο έδωσε ως αφορμή, ότι η νύφη του κάνει κουμάντο στα λεφτά του και δεν του δίνει ούτε για καφέ, κρατώντας ακόμη και την αναπηρική του σύνταξη.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, όπως κατηγορείται και του επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών, χωρίς να αναστείλει την εκτέλεσή της ή να την μετατρέψει. Επιπλέον του επέβαλλε χρηματική ποινή 800 ευρώ, ενώ δεν έδωσε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του, γεγονός που τον στέλνει στη φυλακή. Από τους 18 μήνες αφαιρέθηκαν μόνο οι μέρες κράτησής του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.