Όπως συνηθίζεται στα νησιά έτσι και στην Σίκινο, μικροί και μεγάλοι είπαν το δικό τους «αντίο» στους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο νησί, συμμετέχοντας στο παραδοσιακό έθιμο των «απονεριστών».

Το έθιμο της βουτιάς, έχει καθιερωθεί στην Σίκινο, και πλέον αποτελεί «σήμα κατατεθέν» του νησιού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεκάδες παιδιά συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι για να αποχαιρετήσουν τους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στον τόπο τους.

Το «έθιμο» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Φυσικά, σαν απάντηση, οι καπετάνιοι του πλοίου από την πλευρά τους πατάνε την δυνατή κόρνα που έχει το καράβι, αποχαιρετώντας πίσω τους κατοίκους της Σικίνου. Μπορεί το έθιμο αυτό να φαίνεται χαριτωμένο και εντυπωσιακό, ο κόσμος όμως έχει ξεχάσει και την επικινδυνότητά του.

Φέτος, ωστόσο, ένα διαφορετικό σκηνικό έλαβε χώρα, καθώς ένας άνδρας και μια γυναίκα από το λιμενικό προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον κόσμο από τη βουτιά λόγω επικινδυνότητας. Παρά τις προσπάθειες, αρκετοί κατάφεραν να πραγματοποιήσουν την παραδοσιακή βουτιά και να συμμετάσχουν στο έθιμο.