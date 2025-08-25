Δέκα χρόνια μετά την περίφημη φράση της “Θα τα καταφέρουμε” σχετικά με τη δυνατότητα της Γερμανίας να δεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ πιστεύει πως η Γερμανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση των μεταναστών.

Σε συνέντευξη με τη δημόσια τηλεόραση ARD για ένα ντοκιμαντέρ που πρόκειται να μεταδοθεί η Μέρκελ δήλωσε: “Είναι μία διαδικασία. Όμως μέχρι τώρα, καταφέραμε πολλά. Και ό,τι χρειάζεται ακόμη να γίνει πρέπει να συνεχίσει να γίνεται” πρόσθεσε.

Στις 31 Αυγούστου 2015 η Μέρκελ χρησιμοποίησε τις λέξεις αυτές αφότου έγινε γνωστό ότι 800.000 πρόσφυγες αναμένονταν στη Γερμανία εκείνη τη χρονιά και χιλιάδες ακόμη ήταν καθ’ οδόν από την Ουγγαρία.

Η Μέρκελ είπε ότι ήξερε πως δεν θα ήταν εύκολο.

“Για μένα ήταν σαφές πως θα ήταν κάτι πραγματικά απαιτητικό”, είπε. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε πως εξεπλάγη για το πόσο συχνά η φράση της αυτή διατυπώνεται ως επίκριση.

Δήλωσε επίσης ότι ήθελε απλώς να δείξει ότι, αν και η Γερμανία ήταν αντιμέτωπη με μια μεγάλη αποστολή η ίδια εναπόθετε τις ελπίδες της στους ανθρώπους της χώρας.

Ακόμη η πρώην Καγκελάριος δεν πιστεύει πως η Γερμανία επιβαρύνθηκε από την απόφασή της.

“Δεν νομίζω. Η Γερμανία είναι μία ισχυρή χώρα”, είπε. “Γενικά, ήμουν πεπεισμένη ότι η Γερμανία μπορούσε να το διαχειριστεί”.

Η πρώην καγκελάριος σημείωσε ότι η εναλλακτική θα ήταν να εμποδιστούν οι πρόσφυγες από το να έρθουν στη Γερμανία με τη βία. “Δεν θα ήμουν ποτέ πρόθυμη να το κάνω αυτό”, δήλωσε η Μέρκελ.

Τέλος η Μέρκελ μέμφεται μερικές φορές τον εαυτό της γιατί δεν έκανε περισσότερα για τους ανθρώπους στο πεδίο το 2012-13, όταν ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία ήταν ήδη σε εξέλιξη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ