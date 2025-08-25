Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχώρησε στην άμεση καταβολή αποζημιώσεων προς τους κατοίκους που επλήγησαν από τη φωτιά της 27ης Ιουλίου στην κοινότητα Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ολοκλήρωσαν εντός δύο ημερών τις απαραίτητες αυτοψίες, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο «Digispect». Καταγράφηκαν συνολικά 18 κτίρια, εκ των οποίων τα 8 χαρακτηρίστηκαν ως «πράσινα», τα 5 ως «κίτρινα» και τα υπόλοιπα 5 ως «κόκκινα», ακολουθώντας την επίσημη κατάταξη των ζημιών.

Οργανωμένη και άμεση ανταπόκριση των αρχών

Την επομένη της κατάσβεσης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κ. Κατσαφάδος, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές, συμμετέχοντας σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Περιφέρειας και τοπικούς φορείς. Κατά τη συνάντηση, δόθηκαν σαφείς οδηγίες για την τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με πρωταρχικό στόχο τη γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Διονύσου προχώρησε ταχύτατα στην καταγραφή των αιτημάτων των κατοίκων και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποστέλλοντας τον πλήρη φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου. Έτσι, ενεργοποιήθηκε άμεσα η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.

Έγκαιρη οικονομική στήριξη στους πληγέντες

Από τα 18 ακίνητα που εξετάστηκαν, 17 ιδιοκτήτες υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις. Έπειτα από ενδελεχή έλεγχο, εγκρίθηκε η αποζημίωση για 13 δικαιούχους. Το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε 42.690 ευρώ, καλύπτοντας οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής, με πρόσθετο επίδομα πρώτων αναγκών ύψους 600 ευρώ ανά δικαιούχο.

Όπως τονίζει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, «η άμεση και οργανωμένη ανταπόκριση της Πολιτείας επιβεβαιώνει τη σημασία της έγκαιρης συνεργασίας και του αποτελεσματικού συντονισμού για τη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων και τη στήριξη των πολιτών που πλήττονται». Βασικός στόχος, σύμφωνα με τη δήλωση του υφυπουργού Κ. Κατσαφάδου, είναι να μη χαθεί καμία ημέρα στη διαδικασία αποκατάστασης, ώστε οι πληγέντες να λάβουν γρήγορα τη βοήθεια που δικαιούνται μέσω των κρατικών μηχανισμών στήριξης.