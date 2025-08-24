Η νέα αθλητική εκμπομπή των ΝΕΩΝ, είναι εδώ! Η Ομάδα Live, έκανε πρεμιέρα και ήρθε για να… μείνει!

«Πλούσιο» ρεπορτάζ και πλήρης ανάλυση της εναρκτήριας αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, αποκλειστικά στην Ομάδα Live, στο Youtube των ΝΕΩΝ!

Ραντεβού, το μεσημέρι της Δευτέρας (25/08), στις 14:00!

Όλες οι εκπομπές της Ομάδας Live, θα μεταδίδονται από το κανάλι των ΝΕΩΝ, στο YouTube.

Πατώντας εδώ, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή και να μη χάνετε καμία ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα των ΝΕΩΝ!

Στο πάνελ, με τις αποκλειστικές τους πληροφορίες και το ρεπορτάζ, θα είναι οι:

Δημήτρης Σπηλιόπουλος για τον Ολυμπιακό

Νίκος Τζουάννης για τον Παναθηναϊκό

Σταμάτης Βούλγαρης για την ΑΕΚ

Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ

Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άρη

Στην παρουσίαση ο δημοσιογράφος Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος συντονίζει τη συζήτηση και δίνει τον λόγο στους ρεπόρτερ των ομάδων, ώστε να μεταφέρουν το παρασκήνιο και τις ειδήσεις, από τα εκάστοτε «στρατόπεδα».

Εδώ, μπορείτε να δείτε ολόκληρη την πρώτη εκπομπή της Ομάδας Live