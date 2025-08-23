Δημοφιλή
- 1
Νέες ασπίδες σε ξηρά, αέρα και θάλασσα - Μπαράζ παραλαβής οπλικών συστημάτων το επόμενο τετράμηνο
- 2
Γιατί δεν συμφέρει η σύνταξη μετά τα 40 έτη εργασίας - Ποιοι θα ωφεληθούν από το νέο σύστημα
- 3
Βασίλισσα Μάξιμα: Ξυπόλυτες και ανέμελες ζουν μαζί με την πριγκίπισσα Αριάν το δικό τους ελληνικό καλοκαίρι
- 4
Προσωπικός Αριθμός: Τι ισχύει για εκείνους που δεν τον εκδώσουν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου
- 5
Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς - «Έχω πάθει σοκ, είμαι έτοιμη να πεθάνω» -
Βάρκα του Χριστού: Το μυστήριο του εντοπισμού και της ιστορίας της
Ένα μεγάλο ξύλινο σκάφος που αποκαλύφθηκε στη Θάλασσα της Γαλιλαίας μπορεί να αποτελεί έναν απτό σύνδεσμο με ένα από τα πιο γνωστά θαύματα του Ιησού στη Βίβλο. Έχει πάρει το προσωνύμιο «Το Καράβι του Ιησού», καθώς το πλοίο, φτιαγμένο από κέδρο, χρονολογείται από τον πρώτο αιώνα, την εποχή που έζησε ο Χριστός. Ο ειδικός στη […]
Διαστρικό αντικείμενο μπορεί να είναι διαστημόπλοιο με πυρηνική ενέργεια
Ο φυσικός Άβι Λεμπ αναλύει περίεργη λάμψη σε σώμα που διέσχισε το ηλιακό μας σύστημα και δεν εξηγείται από γνωστές φυσικές διεργασίες: «Δεν αποκλείεται να πρόκειται για εξωγήινη τεχνολογία»
Αναπτυξιακές καθυστερήσεις σε παιδιά που εκτέθηκαν στον κορονοϊό κατά την κύηση
Νέα ισπανική μελέτη εντοπίζει αύξηση 10% σε γνωστικές δυσκολίες σε παιδιά που μολύνθηκαν εμβρυϊκά από τον ιό SARS-CoV-2, κυρίως σε τομείς μνήμης και μάθησης.
Δημιούργησαν ένα κοινωνικό δίκτυο μόνο με bots και το αποτέλεσμα ήταν… τόξικο
Έρευνα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ αποκαλύπτει ότι η τοξικότητα στα social media ίσως είναι αναπόφευκτη
Μωβ μέδουσες: Ο καλοκαιρινός «κίνδυνος» ξαναφουντώνει
Κορυφώνεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού, αυξάνοντας ξανά τον κίνδυνο να έρθουμε αντιμέτωποι με… μωβ μέδουσες. Οι μωβ μέδουσες, γνωστές και ως Pelagia noctiluca, αποτελούν ίσως τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» των λουομένων το καλοκαίρι. Το τσίμπημά τους είναι ιδιαίτερα επώδυνο και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα. Πού εντοπίζονται φέτος Δείτε τον χάρτη με παραλίες όπου […]