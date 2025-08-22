Ανάρπαστα γίνονται στη Βρετανία παγωτά με γεύση… φασόλια φούρνου, κέτσαπ, θαλασσινό αλάτι και ρυζογκοφρέτες. Όλες αυτές οι γεύσεις βρίσκονται στο εποχικό κατάστημα παγωτού της Άνια Χάιντμαρτς, η οποία είναι μία φίρμα γνωστή για τις ομώνυμες πολυτελείς τσάντες της.

Ανάρπαστα τα παγωτά με… περίεργες γεύσεις

Από το 2021, το κατάστημα στο κέντρο του Λονδίνου ανοίγει για λίγους μήνες στην αρχή του καλοκαιριού και πλασάρει αμφιλεγόμενες γεύσεις.

Φέτος, σπεσιαλιτέ είναι οι γεύσεις κρεμμύδια τουρσί, ελαιόλαδο, βρώμη, σνακ σιταριού και καυτερή σάλτσα.

Το Ice Cream Project, όπως λέγεται το κατάστημα, κερδίζει συνεχώς φίλους με τις εκκεντρικές και ασυνήθιστες γεύσεις παγωμένων επιδορπίων.

Πάντως, αυτό το καλοκαίρι, οι γεύσεις που οι πελάτες πέταξαν διακριτικά στον κάδο απορριμμάτων είναι τα κρεμμύδια τουρσί και η καυτερή σάλτσα.

Το σχετικό βίντεο παρουσίασε το MEGA